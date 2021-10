La Lazio expulsa un espanyol per fer la salutació feixista: «Soc de Vox, però no feixista»

Società e tifosi. Entrambe le parti andrebbero fatte sparire. pic.twitter.com/steTwehjTZ — So Lillo (@SoLillo1Scl) October 20, 2021

L'espanyols'ha quedat sense feina després de fer la salutació feixista mentre cantava "Duce! Duce!" -en referència al dictador italià- en ple partit de la Lazio. El gadità portava una dècada com a ensinistrador d'unaque l'equip romà fa volar abans de cada partit.Automàticament, la Lazio va despatxar Bernabé, de qui diuen que "és un treballador que no està directament relacionat al club", sinó que prové "d'una". El club, que acostuma a protagonitzar polèmiques per l'exhibició de símbols feixistes per part dels seus ultres, ha volgut ser implacable en aquest cas: "Aquestes actituds".En declaracions a l'agència de notícies italiàna Adnkronos, l'ensinistrador es defensa dient que hi ha hagut "un malentès", si bé les imatges són clares i donen poc marge a la interpretació. "però no tinc uns ideals feixistes", afegeix Bernabé, que es justifica: "A Espanya, la salutació feixista es fa amb el braç en línia recta".Així, sosté que "va ser un gest per celebrar el final d'un partit,", i afegeix que "soc un home que ha viatjat pel món i que té relacions amb gent de totes les races". Bernabé ha treballat anteriorment pel Benfica i en el casament de la​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor