Troben en un polígon les històriques lloses robades de la resclosa d'un molí d'Osona

L'ha recuperat les quatre lloses delconsiderades patrimoni històric, que el juny passat van desaparèixer de la llera del riu, a la històrica resclosa del Molí dels Sorts, entre el terme de. Les investigacions portades a terme per la Unitat de Patrimoni dels, gràcies a la col·laboració ciutadana, van acabar aquest dilluns amb la troballa de les històriques pedres en una nau del. Els propietaris van expressar la seva ignorància sobre com hi havien anat a parar. Els Mossos segueixen les diligències judicials per determinar l'autoria dels fets i la responsabilitat penal.Lade la desaparició de les lloses la va presentar el 28 de juliol la regidora de Cultura i Patrimoni, Míriam Martínez, davant dels Mossos d'Esquadra. Seguidament, es va fer públic per intentar recollir més informació i poder-les recuperar.Precisament van ser els arqueòlegs que porten a terme l'estudi del projecte de la–que ha de passar per aquesta resclosa– els que van alertar de la desaparició de les quatre grans pedres. Amb més de 700 quilos cadascuna, la seva retirada requereixpesada, probablement una manipuladora telescòpica per les roderes que s'hi van trobar.Les lloses es guardaran ara al magatzem municipal, juntament amb les tres que l'Ajuntament ja va rescatar de la llera arran del. Les fortes pluges van descalçar-les del seu emplaçament i es va decidir retirar-les per evitar la seva desaparició o sostracció. La resclosa, que forma part del sistema que feia funcionar el, és del segle XVIII.

