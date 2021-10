Indignació de les entitats ecologistes per una modificació «de mínims» del decret de renovables

Lesque formen part de laconsideren que Acció Climàtica ha fet una modificació "de mínims" del decret de renovables, 16/2019, on se'ls ha exclòs i que ha acabat cedint "a fortes pressions". "Sembla que no hagin tocat res, és una mica ridícul", ha dit Núria Altés, portaveu de Terra Alta Viva.Les entitats alerten que sense unade llicències, la modificació del decret aplana el camí a les promotores que podran executar totes instal·lacions tramitades amb el decret 16/2019, instal·lacions de 5.000 MW amb informes d'emplaçament viables, així com els projectes que no ha avaluat la Ponència de Renovables els últims tres mesos (1.200 MW més)."Ni que el decret fos bo, que no ho és perquè s'ha fet per no molestar a ningú, les promotores tenen la feina feta i no s'ha afegit cap criteri objectiu nou. Decideix la ponència", ha assenyalat, de la plataforma Riu Siurana. Les entitats, que formen part de la Xarxa per una Energètica Justa diuen que només s'ha afegit "literatura" però no s'ha concretat res.Ni queda clara la participació dels ajuntaments en eli la inversió dels projectes, ni quin ha de ser eld'afectats per fer la instal·lació o per rebre la declaració d'utilitat pública. Però, a més a més, cap d'estos requisits que s'inclouen són "indispensables" i els projectes poden, amb participació o sense, i amb l'acord dels afectats o sense. "És el mateix que teníem, com si no haguessin tocat res, és una mica ridícul", ha lamentat Altés.Des de Terra Alta Viva asseguren queamb "les expectatives generades" i incompleix l'acord de Govern que es va signar amb la CUP per investir el president Pere Aragonès. Tampoc es limita la concentració ni es dona veu a les entitats, plataformes i representants socioeconòmics.El decret no reflecteix quinaenergètiques "es considera suficient" i torna "a deixar enlaire" el futur de zones com la comarca de laon ja hi ha una massificació d'energia eòlica i l'oposició ferma que no se'n vol acollir més. "Torna a dir que es tindrà en compte, però no fa un relat numèric de què és una zona massificada. Torna a ser molt interpretable", ha recordat al portaveu de Terra Alta Viva.Les entitats se sentenperquè tot i una primera reunió on el Govern va prometre col·laboració, la primera reunió que han tingut amb la Conselleria va ser aquest dilluns, quan el decret ja estava "dat i beneït". Com apunta Ponti, s'hala proposta que es va elaborar i compartir amb el Departament per modificar-lo. "Va ser clarament una mentida", ha dit Altés.Que el Departament posposi sis mesos més elque ha de definir per comarques com esla contribució energètica, encaramés les entitats. Avisen que sense "cap mena de suspensió de llicències", perquè si en diuen moratòria "s'escandalitzen", es pot generar "un desgavell fora de mida". Adverteixen que amb els projectes de 5.000 MW que tenen el vistiplau de la Ponència, les promotores "ja tenen la quota coberta". "Tot és paper mullat", ha dit Ponti.

