Menys hospitalitzats per Covid mentre la propagació del virus continua a l'alça

CONTAGIS 999.150 (+694) INGRESSATS 331 (-6) UCI 91 (-7) DEFUNCIONS 23.981

) (+2 Rt 1,08 (+0,06) REBROT EPG 47 (+5)

VACUNACIÓ DOSI 1 5.955.308 (+3.634) DOSI 2 5.117.929 (+3.634) Actualització: 21/10/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 5.955.308 (+3.634) 84,5% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.842.414 (+5.353) 82,9% (+0,5) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 40.711 (-11.816) Actualització: 21/10/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.390.249 (+8) REBUIG A LA VACUNA 100.912 (+276) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 7.809.932 Dosis Moderna/Lonza: 1.343.388 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.630.995 Dosis Janssen: 347.230 Actualització: 18/10/2021

L'Rt, l'índex que mesura la propagació de la pandèmia, creix sis dècimes fins a 1,08 segons les últimes dades del Departament de Salut. Per la seva banda, el risc de rebrot puja cinc punts fins a 47. Mentrestant, els hospitals mantenen la tendència estable i la vacunació continua a ritme lent.Salut ha notificat 694en les últimes 24 hores, que situen el total en 999.150 casos des de l'inici de la crisi sanitària. S'han notificat 2, que eleven la xifra de defuncions des de l'inici de la pandèmia a un total de 23.981 persones.L'1,55% de les proves realitzades han donat positiu. Laa catorze dies baixa suaument de 45,67 a 45,59, mentre que a set dies creix lleument de 21,82 a 22,40 casos per 100.000 habitants.Pel que fa a la vacunació, el ritme de punxades continua en nivells baixos. En les últimes hores es van inocular 3.634 primeres dosis, amb la qual cosa hi ha 5.955.308 persones amb una dosi; i van completar la pauta 5.353 persones, que situen el total de catalans totalment vacunats en 5.842.414. Elde la poblacióvacunal contra el coronavirus.​​

