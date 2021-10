Els vikings van arribar a Amèrica gairebé 500 anys abans que Colom

El tall de fusta que s'ha analitzat al microscopi per datar la presència dels vikings. Foto: Europa Press

Les històries orals van més enllà

Un equip de científics ha obtingut proves queja estaven actius al continent americà l'any 1021, segons publica la revista Nature. O sigui, van arribar-hi gairebé 500 anys abans queEls vikings van recórrer grans distàncies amb els seu emblemàtics vaixells ja que, cap a l'oest, van establir assentaments a. Tot i això, no està clar quan va tenir lloc la primera activitat transatlàntica.El que si està clar, però, és el que els científics acaben de demostrar: queo sigui, fa exactament 1.000 anys. Aquesta data marca el moment més matiner conegut en el que es va creuar l'Atlàntic i la migració de la humanitat va rodejar finalment el planeta.L'estudi es basa en l'anàlisi derealitzat pels vikings a Terranova, que es van datar exactament l'any 1021. Els trossos de fusta estudiats, procedents de tres arbres diferents, procedien de contextos arqueològicament atribuïbles als vikings.A més, cada un d'ells presentava clares evidències del tall amb ganivets de metall, un material que no procedia de la. L'any exacte es va poder determinar perquè l'any 992 es va produir una enorme tempesta solar que va produir una clara senyal deals anells dels arbres de l'any següent."L'augment de producció de radiocarboni es va produir entre 992 i 993 i es va detectar en els arxius d'anells d'arbres de tot el món", explica en un comunicat el professor associatde la Universitat de Groninga, als Països Baixos. Cada un dels tres objectes de fusta trobats presentava un senyal de 29 anells de creixement (que indiquen els anys), amb els quals es va poder datar amb exactitud.La xifra d'expedicions vikingues a Amèrica i la durada de la seva estada sobre l'Atlàntic segueixen sent desconeguts. Totes les dades actuals suggereixen que la fita va ser de curta durada, i és probable qued'aquesta primera activitat europea a les Amèriques hagi estat petit.Les dates anteriors al 2021 de la presència vikinga a Amèrica s'han basat en gran mesura en lesque van començar com a històries orals i segles després es van escriure. Tot i que contradictòries i fantasioses, les sagues també suggereixen que es van produir trobades, tant violentes com amistoses, entre els europeus i els indígenes de la regió. Tot i això, s'han trobat poques proves que ho confirmin.

