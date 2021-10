Així pots sortir d'un grup de WhatsApp sense que ningú se n'adoni

Els grups deTot i que es van convertir en una eina revolucionària que permetia una conversa entre desenes de persones a la vegada, el seu ús excessiu ha perjudicat molts usuaris. Des de fa anys, es poden arribar a crear grups de WhatsApp per a qualsevol cosa, per més petita que sigui: per quedar una tarda, un aniversari, per organitzar un dinar, un sopar, per conèixer els pares i mares dels companys del teu fill... El problema sempre arriba quan es vol marxar del grup sense fer-se notar.Quan aquests grups es converteixen en una bústia d'acudits, mems o literalment, ningú parla però ningú vol marxar, és el moment per deixar-lo enrere. L'aplicació, però, genera un problema que pot comportar incomoditat, malentesos o alguna discussió: quan algú marxa d'un grup, ho notifica a través d'un missatge., amb una marxa alternativa d'aquest grup.has d'entrar al menú de WhatsApp, que es troba a la zona superior dreta de la teva pantalla. Tot això s'ha de fer dins del xat del grup, no en el conjunt de xats, que seria la pantalla d'inici.s'ha de prémer l'opció "Info del grup"."Silenciar notificacions", de manera permanent. Amb aquesta opció ja hem fet un primer pas per marxar de manera alternativa."Notificacions personalitzades" i allà desactivar una opció de WhatsApp que és "Notificacions d'alta prioritat". Així ja hem evitat que qualsevol mena d'avís per part de l'aplicació aparegui al nostre dispositiu.Cal sortir del xat del grup, tornar a la zona de tots els xats generals i prémer una estona el xat del grup. Allà et donarà l'opció d'arxivar el grup. Fes-ho i ja hauràs marxat de manera silenciosa sense que ningú se n'adoni.​​

