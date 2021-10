Sant Cugat declara la guerra a la cotorra argentina

. Durant el ple del mes d'octubre s'ha aprovat una moció institucional per dur a terme totes aquelles actuacions necessàries per alde la cotorra argentina com aqueautòcton aviar; més enllà d'altres problemes relacionats amb la salut de les persones, el soroll i la insalubritat a causa dels seus excrements.Així doncs, s'aposta per impulsar un-seguint els criteris de benestar animal- perreproductiva que anirà acompanyat d'un pla de la Generalitat en la mateixa línia per contenir la proliferació d'aquesta au. La falconeria seria una opció.L’acord també contempla realitzar unade parcs, jardins, vials i avingudes, de tal manera que els futurs arbres que es plantin "no corresponguin a espècies arbòries que són preferides per les cotorres argentines per niar, id'aquesta espècie i la creació de nius i colònies reproductives".

