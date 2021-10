L'oposició de Badalona registrarà de forma imminent la moció de censura a Albiol

La presentació de laés qüestió d'hores. Els partits que formen part de l'oposició -PSC, Guanyem, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts- tenen previst registrar de forma imminent el mecanisme per expulsardesprés que elsrevelessin la seva vinculació amb una societat ubicada en un paradís fiscal. Així ho ha avançat Europa Press i ho ha confirmatL'acord s'ha teixit en dos dies -el PSC, amb sis regidors, va posar ahir en marxa les converses - i la signatura del document es farà a la secretaria municipal del consistori i, a partir d'aquest moment, els grups hauran de continuar la negociació per a la formació de govern, el trajecte més complex. El regidor Rubén Guijarro serà previsiblement el nou alcalde , però resta per veure quins pactes es teixiran per comandar l'Ajuntament. Albiol, per la seva banda, no preveu dimitir i el PP tampoc té intenció d'abocar-lo a deixar l'acta.dona suport a la moció de censura, però per ara ha descartat entrar al govern municipal, malgrat que inicialment va apostar per una "cogovernança".també han confirmat el suport a la moció i ja sumen més dels 14 vots imprescindibles perquè prosperi.Junts, que té un representant, ha explicat en el comunicat que a partir d'ara negociarà si entra a formar part o no del govern, mentre que fonts coneixedores de les negociacions donen per segur que els comuns sí que ho faran. De fet, el PSC ja va governar amb els d'al principi del mandat, abans quehagués de retirar-se de l'alcaldia després que fos enxampat begut i saltant-se el confinament. La incapacitat de les esquerres per teixir un acord la primavera de l'any passat va propiciar el retorn d'Albiol a l'alcaldia.

