El fricandó, el plat favorit dels catalans

. El plat es converteix en el sisè guanyador del concurs organitzat peli se suma a una llista gastronòmica de luxe. Els guardonats de les edicions anteriors van ser l'escudella i carn d'olla, el pollastre pota blava, la coradella de Molins de Rei, el 'cebiche' i els caragols.durant tot el concurs per determinar que el fricandó mereixia el premi.Des del 30 de setembre, vint plats han competit per convertir-se en el plat de festa favorit dels catalans i la final a quatre, que ha enfrontati el plat guanyador d'enguany, ha escenificat una intensa batalla de vots per determinar quin era el millor plat.La majoria de vots del jurat, format per(xef del restaurant Disfrutar),(director de Fòrum Gastronòmic),(directora de la revista CUINA), han estat però pel fricandó i han determinat que en sigui el guanyador., xef de Le Clandestin, era el defensor d'aquest plat de festa i ha recollit el premi en un acte en el qual hi ha hagut una representació molt nodrida dels 20 joves xefs que el CUINA va presentar amb motiu del vintè aniversari de la revista.També hi ha assistitSecretari d'Alimentació del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, que ha "destacat la força de la gastronomia catalana i els seus creadors".Carme Ruscalleda ha recordat que "els catalans són tastaolletes, conservem tradicions culinàries dels grecs, els romans" i en la mateixa línia, Oriol Castro, xef del Disfrutar, ha assegurat que "la cuina creativa ha de viure de la tradició i, per tant, les dues poden conviure".

