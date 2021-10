Un home agredeix violentament un metge al CAP de la Pobla de Segur

Un metge del(CAP) deha denunciat un veí del municipi d'uns 40 anys després que aquest últim l’agredísa l’interior del centre mèdic. Segons ha pogut saber, una “desavinença mèdica” ha motivat la brutal, que va tenir lloc dimarts al voltant de les 9h del matí, tal com han confirmat a aquest diari elsSegons diversos testimonis consultats, l’agressor es va apropar al metge i sense motiu aparentque el va fer caure a terra, deixant-lo atordit. Un cop a terra, l’home es va seguir abraonant contra la víctima, a qui va clavar. El personal del CAP i altres persones que van presenciar l’escenai treure'l a l’exterior del centre, on seguia mostrant una actitud violenta.La víctima, que ha patit diversesi afectacions a la zona cervical com a conseqüència dels cops rebuts, ha denunciat els fets als Mossos d’Esquadra. El cos policial va prendre declaració als testimonis i a la víctima abans de posar el cas a disposició judicial.

