L'Institut de l'Autogovern diu que la «centralització política» al principi de la pandèmia va ser un error

Un informe sobre les relacions intergovernamentals

L'(IEA) ha qualificat "d'error" la "centralització política" durant la primera fase de l'. Ho ha apuntat el seu director, Joan Ridao, que ha apuntat que no s'hauria d'haver tret les competències a les comunitats autònomes, en una decisió que va portar a situacions "paradoxals i delirants" en molts casos on es van "homogeneïtzar situacions sanitàries molt diverses i diferents".L'entitat també ha posat l'accent sobre la necessitat d'acordar una modificació de la llei de salut pública catalana i també l'espanyola. "Per gestionar els temps de crisi i també pel qüestionament de la cogovernança, que pot ser impugnada pel TC", ha afegit.El conseller de Salut,, també ha participat en la presentació de l'informe 'Les relacions intergovernamentals de l'estat autonòmic durant la crisi sanitària de la covid-19' on, en la mateixa línia que Ridao, ha afirmat que la llei de salut pública espanyol "és molt curta" i que només disposa de tres articles. Així, considera que al tercer "t'hi podries agafar i fer el que es va fer el mes de març", però que en termes generals "l'àmbit jurídic és una mica fluix".Argimon també ha recordat que l'epidèmia ha obert "grans debats" i ha generat la necessitat d'establir múltiples equilibris. "La relació entre governs durant la pandèmia, en línies generals, ha estat correcta, però és evident el perill de recentralització que ha planat i plana, i pel qual hem d'estar amatents", ha subratllat."Cal apostar per la cogovernança, que d'alguna manera es va explicitar de paraula durant la pandèmia", ha reclamat Argimon, qui ha lamentat, per exemple, que la inclusió de teràpies avançades dins el sistema sanitari es faci sense prou finançament estatal, el que comporta un alt impacte econòmic que ha d'assumir Catalunya.El document elaborat per la IEA també parla d'altres aspectes, com per exemple de la. Una de les conclusions és que en el marc de la crisi sanitària del coronavirus es va "instrumentalitzar", ja que durant pandèmia va tenir una "inusual activitat", tenint en compte que s'havia reunit únicament sis vegades des de la seva creació l'any 2004.En aquest sentit, elqualifica el mecanisme "d'inoperant", ja que les seves reunions tenien lloc immediatament després que el consell de ministres adoptés - i fes públiques - les mesures corresponents. "Tampoc consta que en aquelles s'hagués adoptat cap acord o recomanació", afegeix.Així, considera que s'ha demostrat la seva "instrumentalització en termes d'imatge" més que la "voluntat de la seva operativitat" com a instrument de cooperació intergovernamental. Així, l'IEA considera que tant el seu "pes polític" com el seu eventual "potencial integrador" se n'hagin ressentit clarament, malgrat la transcendència d'alguns dels temes tractats, com ara el repartiment dels fons europeus.L'informe també posa el focus sobre un altre òrgan: el, que es caracteritza per una finalitat "coordinadora i cooperativa". En aquest cas, qüestiona la seva "opacitat" respecte dels acords adoptats, i "paradoxalment", la filtració dels seus continguts.​​

