Villarejo afirma que van administrar hormones femenines a Joan Carles per frenar-li el desig sexual

Esta conversación entre Gabriel Rufián y Villarejo en la Comisión Kitchen es un divertido delirio sobre lo que son las cloacas: la sugerencia de inyectar hormonas al emérito para rebajarle la libido dado que su actitud ardiente podría ser un problema de Estado. pic.twitter.com/BJCxQbZVUT — Josué Coello (@josue_coello) October 20, 2021

Villarejo i la 'Sección Pi' que fa desaparèixer persones. De pel·lícula, escolteu: pic.twitter.com/qA5BLgk9sA — Joan Mangues (@jmangues) October 20, 2021

ha assegurat aquest dimecres en la seva compareixença al Congrés que van administraral rei emèrit. Ell mateix, a preguntes dels diputats, ha confessat que en diversos sectors es considerava. Gabriel Rufián, portaveu d'ERC, ha volgut incidir en la qüestió i ha preguntat "si es va suggerir fer-ho". Villarejo ha respost ràpidament: "No es va plantejar, es va fer".En la segona compareixença de Villarejo al Congrés, l'excomissari ha assegurat que les hormones femenines se li administraven a l'antic monarca espanyol "per rebaixar-li la libido". El mateix Rufian ha fet burla, assegurant que ara es rebatejarà Joan Carles com Joan Carles I l'Hormonat.És més,va assegurar en el seu moment a Villarrejo, segons consta en unes de les seves gravacions, que al rei Joan Carles l'havien estat medicant amb hormones femenines "per treure-li la força"."Li han tret tot,[...]", s'escoltava en una de les converses gravades. La mateixa Larsen assenyalava en una altra entrevista a la BBC que Joan Carles iduien dues vides completament separades i que, per tant, es considerava "perillós" que el monarca tingués relacions extramatrimonials.Villarejo també ha confessat que hi ha una mena de grup anomenat "la secció Pi" que ha fet "desaparèixer" persones de les altes esferes de l'Estat com el magistrat García Calvo, un dels més conservadors jutges del Tribunal Constitucional que va morir el 2008.​​

