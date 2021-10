«Crims» guanya el premi Ondas a millor programa de ràdio

El "" deha guanyat ela millor programa de ràdio. Així ho ha reconegut, emissora del grup Prisa i organitzadora del certamen. El programa, dirigit i presentat per l'escriptor, analitza crims reals succeïts a Catalunya en les últimes dècades.Emès des del 8 de setembre de 2018 a la ràdio pública catalana i des del 3 de febrer de 2020 a la televisió pública del país, els seus capítols han enganxat davant la pantalla milers d'espectadors. En concret, a TV3 les dues temporades han tingut un seguiment que ha rondat entre els, i amb una quota en pantalla que no ha disminuït del 15%, amb un màxim del 26,6%.Per altra banda, el programa esportiu de la SER Catalunya, el "", presentat pel periodista català, també ha estat premiat com a millor programa de ràdio de proximitat. Entre la resta de premiats, també han estat guardonats el presentador, el periodista, les cantantsi l'actor

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor