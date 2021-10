El Regne Unit vigila una nova variant de la Covid: pot ser més contagiosa que la Delta

Altres notícies que et poden interessar

Preocupació alper una nova variant de la. Les autoritats del paísvigila l'aparició d'una mutació de la variantque representaria entorn del 6% dels casos actuals al Regne Unit. Catalogada com a, podria ser, però els experts del país veuen improbable que escapi de la protecció de leso que generi un repunt fort de contagis. Així, encara no és considerada com una variant preocupant.A falta que l'(OMS) es pronunciï i previsiblement la classifiqui com "variant sota investigació", el govern deja ha assenyalat que les autoritats es mantindran "molt a prop" observant l'evolució de la variant i que no dubtaran a "prendre les mesures necessàries".Aquesta informació es produí en un moment clau al país, ja que en els últims dies s'han superat elsi la xifra de morts i hospitalitzacions superen a les dels països veïns. Una realitat que preocupa perquè el Regne Unit havia liderat la campanya de vacunació ai ara estava relaxant les mesures -de fet, la mascareta ja no és obligatòria-.​​

