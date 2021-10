La família del noi mort atropellat a Empuriabrava critica que s'alliberés el conductor

No descarten denunciar la Policia Local

Els familiars del(Alt Empordà) el 10 d'octubre han carregat contra la Policia Local de Castelló d'Empúries per haver deixat sense efecte la detenció del conductor. L'advocat ha criticat que hi hagi un "cúmul d'irregularitats" que ha impedit que el jove que va matar el noi passés a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres i acabés en llibertat "al cap de quatre hores".Ara, la família ha assegurat que demanarà al jutjat que decreti presó provisional per al conductor iperquè sostenen que anava begut i amb excés de velocitat. També posaran en coneixement del jutjat l'actuació policial i reclamen que "es depurin responsabilitats".Deu dies després de l'atropellament mortal, la família de la víctima ha criticat la Policia Local per deixar en llibertat el conductor tot i que ja sabien que l'estat de la víctima era greu perquè estava a l’UCI.L'advocat de la família, a més, han recordat que el conductor es va fugar quan va atropellar el jove i no va ser fins una hora i mitja després dels fets que va decidir entregar-se. En aquell moment se li va fer unai va donar 0,38 mg/l, una xifra superior al límit legal permès (0,25). L'advocat de la família, Daniel Vosseler, ha apuntat que aquest seria el segon resultat de la prova i que en la primera hauria donat 0,4.Segons Vosseler, això vol dir que en el moment de l'accident l'índex d'alcoholèmia era "molt superior" al màxim permès. Per això creu que va ser una "greu irresponsabilitat" que ladeixés en llibertat el jove conductor sense passar a disposició judicial.Malgrat tot, l'advocat lamenta que encara hi hagi moltes "incògnites" en aquest cas, com ara que la Policia Localal jove conductor. Per això Vosseler ha anunciat que demanaran al jutjat que es faci un nou atestat per aprofundir en tot el que va passar el diumenge 10 d'octubre al voltant de les sis del matí, quan es va produir l'impacte. A més, l'advocat també ha afirmat que demanaran la presó provisional del jove i que li retirin el carnet de conduir. "Ara com ara aquesta persona pot estar circulant pel carrer amb total normalitat", ha lamentat l'advocat de la família.L'accident es va produir al voltant de les sis del matí del diumenge 10 d'octubre a l'avinguda de la Marina d'Empuriabrava. En aquell moment, segons ha relatat l'advocat, el noi atropellat s'acabava d'incorporar a la via amb "total diligència" i mirant que no passessin cotxes. Una vegada dins,i va impactar contra el noi que anava en patinet.El va projectar fins a 20 metres de distància. Segons Vosseler es tracta d'una distància "descomunal" en seguretat viària i per això creu que el jove conduïa un Audi Q1 a una elevada velocitat. L'advocat afegeix que el conductor no s'hauria aturat després del xoc amb el noi i hauria seguit endavant fins que va impactar contra un vehicle d'un alemany. En aquest punt, van saltar els airbags i el jove va fugir corrent.La mare de la víctima ha assegurat que l'accident va passar a "cinc minuts de casa" i que el noi de 19 anys tornava de treballar d'un supermercat que hi ha a la zona. Feia de reposador i treballava de quarts d'onze de la nit fins a les cinc o les sis de la matinada. Habitualment feia el recorregut amb patinet elèctric, igual que va fer-lo el diumenge de l'accident.L'advocat dels familiars de la víctima ha avançat que el fet que el jove conductor no passés a disposició judicial és a causa d'un "cúmul de despropòsits" que va començar amb l'alliberament del detingut per part d'un agent de la Policia Local de Castelló d'Empúries.Quan el noi va morir a l'hospital arran de l'accident, el centre mèdic va enviar un informe mèdic al jutjat de guàrdia de Figueres, tal com marca el protocol. En aquell moment es va obrir una causa, però com que la jutgessa no sabia que el jove havia estat detingut i posteriorment posat en llibertat, va arxivar provisionalment la causa fins rebre més informació, tal com ha informat el TSJC.Aquest dimarts, els pares del noi mort van posar una denúncia i la jutgessa també va rebre l'atestat de l'accident. A partir d'aquí reobre el cas i demana diligències. Ara mateix està a l'espera que el conductor sigui citat a declarar.L'advocat de la família posarà en coneixement a la jutgessa de tots els fets i espera que es resolgui el cas. Una vegada la família conegui què ha passat, l'advocat no descarta que presentin una denúncia contra la Policia Local per un delicte d'abandonament de les funcions públiques per haver deixat en llibertat al conductor.Per altra banda,elèctric com a mitjà de transport per evitar accidents. A través d'un comunicat intern filtrat a les xarxes socials, la cadena d'establiments alimentaris ha anunciat que no permetrà que els treballadors guardin els patinets a dins de les instal·lacions a partir del dilluns 25 d'octubre.

