La gran quantitat de diners que Netflix ha guanyat amb «El Juego del Calamar»

està triomfant ambi no només per l'audiència de la sèrie, sinó als diners que està generant. Un document filtrat al qual ha tingut accés el mitjà de comunicació Bloomberg, assegura que la plataforma ha guanyat) amb aquesta producció.Doncs amb comparació amb els guanys generats, la sèriede rodarEn total, Netflix es va gastar),és a dir unsA més a més, la sèrie coreana també ha fet que les accions de Netflix pugessin uni ha generat més audiència que mai. La ficció no només és lasinó que també ha augmentat les visualitzacions de continguts similars com "". Fa pinta,doncs, que Netflix seguirà apostant per ficcions d'aquest estil.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor