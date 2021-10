Una dona denuncia que l'exmarit s'ha endut el fill i no en sap res des de l'agost

, una dona de Caldes de Montbui ha denunciat que el seu exmaritde 10 anys fora de Catalunya i no en sap res d'ell. Segons ha explicat ella mateixa en un vídeo a Instagram i a diversos mitjans, no té notícies del fillElsvan rebre una denúncia el 6 de setembre, segons han confirmat fonts policials a l'ACN, quan l'home no va tornar el nen a la mare després que finalitzés el seu període marcat per laque tenen. Segons les mateixes fonts, la mare va declarar que una altra filla en comú, més gran, havia rebut una trucada del pare indicant-li que tant ell com el nen havien arribat al seu destí i que es trobaven bé. Els Mossos mantenen laDurant les indagacions s'ha pogut constatar que feia temps que l'home volia marxar a viure aperò oficialment es desconeix si és allà on es troba amb el nen. La policia catalana va tramitar la investigació a un, com s'acostuma a fer en aquests casos, i té previstes noves indagacions per recavar més informació de l'entorn del pare. La policia catalana assegura que en tot moment s'ha anat informant lade l'evolució de la investigació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor