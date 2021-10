La Intersindical-CSC aposta pel concurs de mèrits per estabilitzar interins

Laaposta per una reforma legislativa que habiliti un concurs de mèrits "excepcional" per estabilitzar els més de 100.000de les administracions públiques catalanes. La seva proposta es plasma en esmenes que els partits catalans han presentat en la tramitació del projecte de llei per reduir la temporalitat al Congrés.L'organització ha defensat en una roda de premsa aquest dimecres una "solució realista i col·lectiva" pels interins i s'ha desmarcat de laconvocada per IAC, CGT, CNT, CO, SO i CoBas el 28 d'octubre. Tot i "defensar les mobilitzacions del personal interí", el sindicat considera que no es dona "la millor situació" per fer vaga mentre s'estan debatent les esmenes."Estem d'acord que cap interí vaig al carrer, però la solució que proposa aquesta vaga no és la nostra", ha puntualitzat, coordinador del sindicat en l'àmbit de la Generalitat. Les organitzacions convocants de l'aturada que la fixesa es reculli en el projecte de llei que s'està tramitant.En canvi, el sindicat independentista defensa que la solució "no ha de ser individualitzada per cadascun dels treballadors fent una demanda per la via judicial per la fixesa automàtica sinó una solució col·lectiva i legislativa", ha insistit, portaveu de la sectorial d'administracions locals. Per tant, la Intersindical rebutja la via dels sindicats alternatius. "No podem generar frustració al conjunt de treballadors de la funció pública", ha dit el secretari general de la Intersindical-CSC,Tal com està plantejat, elpresentat pel llavors ministreno contempla el concurs de mèrits i tira endavant amb unes oposicions que la Intersindical veu "inassumibles" i que poden derivar en. Ara mateix, a la Generalitat hi ha un 27% de places estructurals ocupades per interins.L'organització insisteix que els tres últims processos d'estabilització pactats amb els sindicats majoritaris "han demostrat que no són la solució" perquè "hi ha moltes places que ni tan sols s'han convocat". Per tot plegat, demanen centrar els esforços a aconseguir que s'acceptin les esmenes que proposen incloure el concurs de mèrits al text legislatiu definitiu.La Intersindical ha afegit que si el decret llei no és modificat sí que organitzarà mobilitzacions perquè considerarà que el Congrés no estaria complint el mandat europeu. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la UE va constatar el 19 de març del 2020 l'existència d'un abús de la temporalitat en la figura dels interins, però deixava en mans de la justícia espanyola determinar una resposta adequada a aquest frau de llei.

