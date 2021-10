Dos detinguts per l'assassinat del botiguer de Rubí

Els Mossos d'Esquadra, majors d'edat però de menys de 20 anys, per, dies enrere, d'un botiguer al carrer de Magí Ramentol, prop de la plaça de l'Onze de Setembre de. Segons ha avançat El Periódico i ha confirmat, els arrestats compten amb antecedents penals per delictes més lleus.Dotze dies després de l'assassinat, que va commocionar la ciutat , la policia catalana ha detingut els dos presumptes autors del crim gràcies a declaracions de testimonis i imatges de les càmeres de videovigilància. Fins ara, la investigació avançava sota secret de sumari. Els Mossos donen per tancat el cas i els arrestats passaran a disposició judicial pròximament.Els dos sospitosos haurien robat una ampolla al supermercat on treballava la víctima, de 42 anys i originària del Pakistan. Aleshores, l'home els va perseguir, i quan els va atrapar, va rebre diverses ganivetades al pit i al coll per part dels lladres, que van fugir corrents. Testimonis asseguren que diversos vianants van aprofitar per agafar productes de la botiga, aleshores desatesa.Dos dies després de la mort de Hafiz, com es coneixia popularment a la víctima, Rubí va acollir dues concentracions massives -una, dilluns, amb centenars de persones a la plaça de l'Ajuntament- en què es reclamava justícia per al botiguer i s'instava el govern municipal a augmentar la vigilància per aconseguir una ciutat "segura".

