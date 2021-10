Per què han eliminat un dels videoclips de J Balvin de Youtube?

Creo que también debemos hablar de lo asqueroso que es el vídeo y la letra de la canción "Perra" de J Balvin, esto si que debería ser criticado y rechazado. El contenido tiene brecha racista, machista y misogonia.

Todo mal con el #ElTibioDeMedellin pic.twitter.com/khLy99gSYq — Caro 💚🐣 GOT7 FOREVER💚 (@CaroZapata208) October 3, 2021

.@JBALVIN, de verdad qué decepción. Qué clase de música es la que estás creando..’Perra’?

Somos muchos los que trabajamos para romper los estereotipos que se le han impuesto a las mujeres y niñas, y utilizas esas letras para ganar más fama a punta de la denigración de la mujer? — Catalina Escobar (@Cataescobarr) October 13, 2021

El video de la canción de J Balvin llamada "Perra", que era repugnante, racista y machista, ya no aparece en YouTube.



Me alegro. — Juan Hernández 🍃 (@JuanHerRod) October 17, 2021

-Si le gusta la canción "PERRA" de J Balvin!



❕❕🚩

❕❕🚩🚩

❕❕🚩🚩🚩🚩

❕❕🚩🚩🚩🚩🚩🚩

❕❕🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩

❕❕🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩

❕❕🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩

❕❕🚩🚩🚩🚩🚩🚩

❕❕🚩🚩🚩🚩

❕❕🚩🚩

❕❕🚩

❕❕

❕❕

❕❕

❕❕

❕❕



Sal de ahí, corre!!!! — Carlos Mario Evangelista (@Carlosmaryogc) October 16, 2021

YouTube ha eliminat l'últim videoclip del cantant de música urbana J Balvin. El colombià va estrenar aquesta setmana la cançó, que va generar una immensa polèmica pel contingut del vídeo. Al clip: ell dempeus i elles dues gatejant i amb aspecte d'animal. A més, se'l va titllar de racista perquè totes dues eren negres.Les imatges van provocar la indignació de personalitats, polítics i famosos, com la mateixa vicepresidenta de Colòmbia, Marta Lucía Ramírez. La política va assegurar que el videoclip promovia la "vulneració dels drets de les dones" i normalitzavaAixí mateix desenes d’usuaris a. Aquí us deixem alguns missatges.Finalment YouTube ha decidit esborrar el videoclip del canal del cantant colombià per incompliment de les seves normes i conductes d'ús a la plataforma. No és el primer vídeo que s'esborra per aquestes mateixes qüestions en els últims anys.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor