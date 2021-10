Colau reclamarà complir abans de l'estiu l'acord per transformar la comissaria de Via Laietana

L'Ajuntament de Barcelona ha acordat que reclamarà abans de l'estiu al govern espanyol que es compleixi l'acord del Congrés dels Diputats del 2017 pel qual laes convertís en un memorial i centre de documentació sobre la repressió franquista. La proposta parteix d'ERC i aquest dimecres ha tirat endavant en comissió amb els vots a favor de Barcelona en Comú i Junts.La moció argumenta que és incompatible la pervivència d'una dependència policial en un centre de memòria i descriu com a "incompatible" que l'edifici sigui utilitzat com un centre memorial de ladesprés d'haver estat un reconegut centre de tortures i alhora continuï sent un edifici policial.El PSC s'ha abstingut en la votació, i en aquest sentit, el tinent d'alcalde de Seguretat i Prevenció,, ha recordat la qüestió de la comissaria de Via Laietana està previst que s'abordi en la pròxima comissió bilateral Govern central-Generalitat. Ciutadans, el PP i Barcelona pel Canvi hi han votat en contra.

