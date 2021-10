«Vull que torni ja»: el desig de Felipe González sobre el rei emèrit

L'expresident espanyoli l'exdirigent de CiUhan fet aquest dimecres , en un acte al, una defensa encesa del règim del 78. L'exlíder del PSOE i l'exponent constitucional han elogiat la Transició com un model "coratjós" de pacte polític. Un dels moments estelars de la intervenció de Felipe González ha estat quan s'ha referit al rei emèrit, considerant "anticonstitucionals" els qui l'han atacat per "no respectar la". González ha destacati ha dit que volia afirmar un desig: "i que es respecti la seva presumpció d'innocència". Unes paraules que han desfermat els aplaudiments de l'auditori.Tots dos exdirigents han protagonitzat un diàleg de la sèrie "Agendes creuades Madrid-Barcelona" que organitza el Círculo Ecuestre. L'encontre ha estat presentat per un altre dels jubilats de la política catalana,vicepresident i home fort de l'actual junta del Círculo. El periodistaha conduït l'acte.González i Roca han criticat els qui utilitzen l'expressió, perquè segons ells criticant els qui utilitzen aquesta expressió, oblidant la dictadura a la qual va succeir. Ha estat Felipe González qui ha emprat el termeper definir els dos interlocutors. I, de fet, tots dos han exercit de guardians de les essències de la Transició.fins i tot ha lamentat que la Constitució espanyola no sigui militant, és a dir, que permeti que participin del joc polític les forces que s'oposen al règim.N'hi ha hagut una mica per tothom. Roca, després de recordar que va néixer a l'exili, ha proclamat queTots dos han lamentat, sense entrar-hi a fons, la situació de Barcelona. Roca ha contraposat la gestió municipal amb "el moment de gran dinamisme" que viu Barcelona. I González, sense esmentar, ha afirmat que "s'ha de governar per a la gent", el que ha provocat un altre aplaudiment del públic.Un públic destacat. L'Ecuestre s'ha vestit de gala per escoltar els dos exdirigents. La sala del club estava plena a vessar i hi havia una fila zero amb figures com el president de la Fundació la Caixa,; el; el líder del PSC,; el tinent d'alcaldeel delegat a la Zona Franco, Pere Navarro; el conseller delegat de Banc Sabadell,, el president de la Fira,, o l'exdirigent socialistaLuna ha preguntat sobre els deu anys sense violència al País Basc, i això ha permès que tots dos es referissin acom. "Més que les forces armades", ha preguntat Luna, al que González ha corroborat tot dient que un sector de l'exèrcit sí que va apostar per la involució, "però era una part molt minoritària".El periodista Joaquín Luna ha qualificat Roca com un dels cinc parlamentaris més brillants de les darreres dècades al Congrés, sense esmentar els altres quatre, i li ha demanat que comparés el nivell oratori dels anys en què era portaveu de CiU amb l'estil de "". Aquí Roca ha mostrat de nou la seva habilitat i s'ha limitat a mostrar el seu "respecte" pels portaveus que representen els seus electors.Al final de l'acte, a la pregunta de com s'imaginen Catalunya d'aquí a deu anys, González ha lamentat que en l'actual moment "no sembli necessari disposar d'un projecte polític per governar" i que "cal recuperar els entit de la prospectiva". Miquel Roca ha recordat les paraules dequan va dir que "passaran els governs i els règims, però el fet viu de Catalunya perviurà".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor