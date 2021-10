Descomptes del 30% als hotels de Barcelona per als espectadors de teatre

Elha posat en marxa la campanya, adreçada al públic teatral de Barcelona, rodalies i d'altres municipis de Catalunya, amb la proposta de "viure una nit inoblidable a Barcelona" combinant l'assistència a un espectacle teatral i l'estada posterior en un hotel de la ciutat amb un descompte.La iniciativa, amb el suport de la patronal teatral Adetca, permet passar la nit amb un 30% de descompte en un dels, la mateixa nit de l'espectacle. Només caldrà acreditar l'assistència al teatre en el moment de la reserva hotelera, presentant l'entrada de l'espectacle en format físic o pdf. Seran vàlides les entrades per a qualsevol producció de la ciutat.L'acció estarà vigenti només s'aplicarà en reserves directes als hotels, per telèfon o per correu electrònic, no a través de comercialitzadors com ara Booking. No és acumulable amb altres descomptes, com consta a la web de la iniciativa "Tornem a posar en marxa una campanya que ajudarà a dinamitzar dos sectors especialment castigats per la crisi sanitària: el cultural i l'hoteler", apunta el president del Gremi d'Hotels, Jordi Clos. Els hotels participants en la campanya són:​​

