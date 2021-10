L'APPEC estrena un podcast per posar en valor les publicacions i revistes en català

estrena aquest dimarts El Podcast de les Revistes, un espai radiofònic de 50 episodis en què diferents revistes de l'associació abordaran qüestions que tracten habitualment a les pàgines de les seves publicacions o digitals.El Podcast de les Revistes està conduït per l'escriptora i actriui comptarà en cada episodi amb una revista convidada. La intenció és que a cadascun dels capítols hi participi una persona experta o periodista de la revista en qüestió que abordi la cultura d’aquesta.Entre la cinquantena d'episodis que en formaran part, l'oient hi trobarà qüestions ben diverses com la història de l'avinguda Paral·lel ambi la revista; els càtars a l'edat mitjana amb El Món Medieval; o iniciatives contra el malbaratament alimentari ambAvui s'han llançat els 5 primers episodis i setmanalment es publicarà un nou bloc de 5 episodis a les plataformesi al web lesrevistes.cat/podcast. Amb aquesta acció l'APPEC vol facilitar l'accés de les revistes en català a la creació de nous formats com el podcast. Així com apropar els continguts de les capçaleres a un públic cada vegada més habituat a gaudir de la cultura a través d'aquest tipus de formats.Hi participen revistes de temàtica: musical com; d'història amb; informació general com; cultura en sentit ampli com; gastronòmiques com; infantils com; economia social com; pensament i espiritualitat com; muntanya amb Excursionisme; dirigides a professionals com; associacionisme, cultura popular i llengua com; sobre educació, lleure i família como les revistes de l'editorial Graó; i d'economia i empresa com

