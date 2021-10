Duus aquests objectes deslligats al cotxe? Compte, poden ser molt perillosos

Els exemples per escenificar l'efecte elefant Foto: DGT

Por la inercia y el "efecto elefante" la fuerza con la que un objeto suelto dentro del #vehículo golpearía a cualquier ocupante se multiplicaría hasta por 40 veces su peso a 50 km/h.



Imagina si fuese un niño mal anclado o sin sujeción.



👉 https://t.co/a8OrT3xK2N#ÁtateALaVida pic.twitter.com/ujtLEDxf1d — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 11, 2021

Cada any moren desenes de persones a la carretera.de l'administració, que intenta conscienciar els perills que suposen diferents situacions de risc que molts conductors cometen sense adonar-se'n o sense voler prestar massa atenció.La majoria de vegades es produeixen per un factor humà, però els objectes que hi ha a dins del vehicle poden resultar potencialment perillosos encara que els usuaris no en siguin conscients.que pot suposar dur certes coses sense lligar al cotxe i com pot generar situacions que arribarien a ser, en el pitjor dels casos, mortals.Gairebé tothom ho fa, amb molta freqüència. Ho poses al seient del copilot o ho deixes a la part de darrere, a mà, perquè estirant el braç hi puguis arribar en el moment que et pares en un semàfor. El problema és que aquests objectes poden crear el que s'anomena com a "efecte elefant". Objectes de cert pes que, gràcies a la velocitat del cotxe, es disparen com un projectil amb un pes relatiu elevat de manera exponencial. Aquests mateixos objectes poden colpejar contra els ocupats del vehicle o contra els vidres, les parets, etc. i provocar un greu accident.La DGT escenificaque poden crear aquest efecte elefant i que la majoria de persones sol portar al vehicle sense lligar. A través d'una il·lustració, mostra que només amb una frenada brusca es pot provocar una situació d'alt risc per a les persones que hi són dins. Ensenya, de manera gràfica, a través d'exemples d'animals, com seria un impacte amb el cotxe a certes velocitats (com 50 km/h o 90 km/h).Un altre delsés el de dur un nen petit sense lligar en algun dels seients del cotxe.(aproximadament 20 kg) que es trobés assegut sobre un sistema de retenció infantil (SRI) sense cordar es veuria multiplicat de forma exponencial en sortir disparat per una frenada brusca. Des de Trànsit mostren que la força amb la qual colpejaria als ocupants dels seients davanters seria equivalent al pes d'una girafa (757 kg) o d'un elefant africà jove (2.550 kg).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor