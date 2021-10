Les cinc errades més habituals quan es neteja la casa

Lade la llar ocupa una part del temps lliure, sobretot en cap de setmana, però existeixen petits trucs perdurant la setmana i evitar errades comunes que es poden evitar fàcilment.. Hi ha petits detalls que es poden tenir en compte en el dia a dia perquè sigui més fàcil que el pis estigui net, com ara recollir les engrunes de l'entrepà, netejar les gotes d'aigua que esquitxen el mirall del lavabo o treure les taques que deixen les càpsules de cafè en buidar la cafetera.. Una errada molt habitual és diluir lleixiu en aigua calenta, una acció que és contraproduent. La raó és que el clor del lleixiu s'evapora amb rapidesa i això fa que no faci la tasca de desinfecció desitjada. L'aigua calenta és útil per desincrustar brutícia que costi de treure, però el lleixiu, millor diluït en aigua freda.. Aprofitar el mateix drap per netejar tot el bany és una errada greu. Si es fa, es reparteixen els bacteris d'una zona a una altra, per exemple, del lavabo a la dutxa. És per això que cal fer servir un fregall o una baieta exclusiva per al lavabo.. Un gest ràpid i eficient per conservar l'ordre de la llar és fer el llit cada matí o, si més no, airejar estirar els llençols. Aquesta acció també té la contrapartida d'evitar que el llit acumuli roba bruta o altres objectes que estiguin pendents de recollir.. Tothom sol escombrar i passar la baieta al terra, treure la pols als mobles i netejar els vidres, el bany i la cuina. Ara bé, també cal tenir present la neteja de les manetes de les portes i el comandament a distància del televisor, que acumulen gèrmens. Una rentada setmanal de la catifa de la dutxa també és convenient.​​

