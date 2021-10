L'emergència lingüística s'accentua al conjunt dels Països Catalans

Una de les característiques delcatalà és la fragmentació del territori on es parla. Un fet que afegeix complexitat a l'estat de la llengua, que presenta trets ben diferenciats en cada lloc en què és llengua pròpia. El català es parla en territoris que comprenen: l'estat espanyol, Andorra, França i Itàlia, i en cap d'ells la llengua catalana no n'és l'hegemònica.Les realitats vives del català mostren elements específics, entre el reconeixement de la llengua com a única de caràcter oficial en un estat sobirà com Andorra a l'estat que pateix en territoris com la, on es troba seriosament minoritzada, o en una Catalunya on gaudeix de reconeixement i polítiques actives de suport. La VIII Jornada sobre Llengua i Societat celebrada aquest divendres ha posat damunt la taula la complexitat de la realitat lingüística.

Font: direcció general de Política Lingüística

País Valencià: millora en l'administració, reculada en l'ús

Segons, obra elaborada per la direcció general de Política Lingüística, la llengua es caracteritza per "una forta vitalitat en una situació complexa", és parlada peri la coneixen 12 milions de ciutadans. Això fa que sigui, probablement,i manté capacitat d'atracció de nous parlants. Però això no vol dir que el seu estat de salut sigui esplèndid.El català ha hagut d'entomar, a més, el repte d'un delsmés importants, amb un fort migratori entre els 2003 i el 2013. Per tot plegat, la radiografia que ofereix està plena dei mostra situacions diferents en funció del territori. Analitzem a fons l'estat de salut de la llengua pròpia a Catalunya. Però com està el català fora del Principat?és el delegat de lai té al cap una radiografia completa de l'estat del català. Destaca el "canvi radical" produït amb la fi del règim del PP i l'arribada al govern del Pacte del Botànic ambi una realitat amb. "Havíem tingut un govern que actuava entre la persecució i el menyspreu envers els grups de defensa de la cultura -explica-.La llei d'Ús i Ensenyament del Valencià és del 1983. Amb el govern de Ximo Puig, s'ha aprovat el Decret 61/2017, que suposa un, i la llei de la Funció Pública, aprovada l'abril passat. Això són aspectes molt positius".

Font: direcció general de Política Lingüística. Els usos lingüístics als territoris de parla catalana

Carceller esmenta els fronts on s'ha de treballar: "Un seguit d'entitats va fer una proposta deel 2015, que les forces del Botànic van fer seu, però que resta pendent. Ens cal una nova normativa que legisli sobre lesi audiovisuals, o sobre el comerç privat". Carceller recorda que la Plataforma és l'única entitat dels Països Catalans que ha presentat unaque es troba al Congrés. La preocupació principal per les entitats de defensa de la llengua és la reculada que pateix entre els joves: "Hi ha molt de desconeixement de la llengua en el segment jove i ens".Segons el, entre el 2010 i el 2017, l'ús del valencià va caure set punts, del 35,1% al 28,6%. En canvi, havia crescut tres punts el percentatge dels qui deien que parlen gairebé sempre en espanyol i només ocasionalment valencià (del 22,8 % al 25,5 %). Una dada positiva és que s'ha reduït el nombre de persones que no entenen el valencià (del 18,3% al 12,5%).El percentatge de les persones que parlen valencià nascudes abans del 1943 s'ha reduït en 8,2 punts entre el 2007 i el 2017, i en 6,1 punts el de les nascudes entre el 1983 i el 1989.

Illes: superant l'intent de "lingüicidi" de l'era Bauzà

La Franja: estabilitat en la transmissió

L'Alguer: la transmissió, més que amenaçada

Una dada interessant que aporta l'Enquesta d'Ús Social del Valencià , elaborada el 2015, és que mostrava que: els tres grups per sobre de la mitjana, empresaris (55%), autònoms (55,5%) i treballadors indefinits (53,6%) el sabien parlar perfectament o bastant bé. Entre els aturats sense subsidi, només un 29% el coneixen força bé. "Això desmenteix lesdient que saber valencià no servia per trobar feina", explica Carceller. Una dada fonamental que s'ha de valorar és el fet d'haver-se recuperat els mitjans públics en català, amb la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació,Una bona antena per conèixer l'estat de la llengua a lesés l'. El seu president, Josep de Luis, dona una visió crítica de la situació: "En general, la situació de la llengua no és substancialment diferent a la resta de territoris de parla catalana. Patim una forta pressió demogràfica i per assolir una plena integració calen més recursos públics. Però hi ha hagut un fet que ens ha donat una especificitat: el quadrienni negre del govern de, que va practicar unes".Pel president de l'OBC, el canvi de govern amb l'arribada dei una coalició progressista va suposar la fi de l'intent d'anorrear la llengua, però se'n mostra crític: "Armengol va guanyar surfejant sobre el que van suposar les mobilitzacions de la Marea Verda, però no veiem una voluntat política en favor d'una plena normalització de la llengua".explica casos concrets: "sempre ha vingut de la mà del coneixement de la llengua. Ara, però, hi ha. S'han donat casos en els serveis de salut en què s'ha exigit als usuaris que canviessin de llengua amb la impassibilitat del Govern".Des de l'Obra Cultural Balear es detecta "unPer això demanem que s'elaborin estudis sobre la realitat sociolingüística per actualitzar les dades". La darrera enquesta d'usos és del 2014 , i assenyalava les diferències entre la situació a Menorca o la part forana de Mallorca, on la llengua és ben forta, al que succeeix a Eivissa, Formentera o la badia de Palma, amb unaS'hi detectava que els catalanoparlants de les Illes mostraven ", perquè en les generacions més joves ja no s'arriba a garantir ni tan sols que els fills de famílies catalanoparlants usin habitualment el català o que els fills de les parelles autòctons i nouvinguts es decantin majoritàriament per la llengua autòctona".Aquesta realitat s'ha accentuat des de l'estudi elaborat el 2004 i l'enquesta d'usos del 2014 alertava davant el fet que "laha desencadenat un procés d'en alguns sectors de catalanoparlants joves i adolescents". Pel que fa a la transmissió de la llengua, entre el 2004 i el 2014, l'ús exclusiu o sobretot amb. Amb els pares, el català en exclusiva o sobretot havia passat en deu anys del 41,3 al 36,5%. Segons l'estudi El català a la Franja (2014) , el 80% de la població del territori sap parlar català i el 94% l'entén. La mitjana de temps al dia en què s'usa el català (49,9%) és similar a la del castellà (46,5%). És un dels territoris amb més densitat de població catalanoparlant, i quasi bé la meitat de la seva gent (un 49%) parla el català més de la meitat del temps.. És un territori en què s'observa una relativaamb un 54% que diu que el parla en exclusiva o majoritàriament amb els seus fills.Segons l'enquesta sobre Els usos lingüístics a l'Alguer (2015),i el 6% combinada amb altres llengües, mentre que un 50% assegura saber-lo parlar, el 88,2% dels algueresos l'entén el català, el 36,4% el sap parlar amb fluïdesa i el 8,1% l'escriu. Malgrat que hi ha base demogràfica per potenciar-la, la minorització de la llengua ha fet que estigui en perill de substitució.L'Ajuntament de l'Alguer va adoptar el maig passat lade la variant algueresa que va elaborar el Centre de Recursos Pedagògics Maria Montessori, avalada per l'IEC, que va posar fi a la mancança que suposava no disposar d'un estàndard lingüístic per al català alguerès. La gran batalla, però, que està lliurant la llengua en aquell territori de Sardenya és garantirde les famílies alguereses que ho reclamin. Una opció factible gràcies a una llei aprovada el 2018, però que continua topant amb un seguit d'entrebancs administratius.delegada de la Plataforma per la Llengua a l'Alguer, explica aque segons la legislació, "han de ser els pares els qui demanin l'ensenyament en alguerès en el moment de la inscripció". "Hem engegat la campanyaadreçada als pares, que poden tramitar la petició des del nostre web ", relata. Coghene considera que "la llengua ha sobreviscut miraculosament". "Però, malgrat tot, hem de ser positius.i hi ha notícies positives, com l'interès per la llengua en el moviment escolta", afegeix. També explica que a finals de messuspèn el vol Barcelona-l'Alguer, que es reprendrà a l'estiu: "Així és que tornarem a engegar la campanya Volem volar".