Absolt l'últim acusat per encadenar-se a les portes del TSJC

Lacontra l'únic dels encausats per l'acció al TSJC, que quedava per jutjar i la sala de l'Audiència Provincial ha proclamat la seva absolució. Així ho han comunicat els advocats d'Alerta Solidària que porten el cas, tot i que recorden que "aquesta situació absurda" va comportar lEls 12 activistes que es van van quedar absolts el 28 de febrer del 2020 després que l'Audiència Provincial emmarqués l'acció dins del dret d'expressió. Però quedava el cas del David, veí de Matadepera, que va ser detingut perquè, que a diferència dels seus companys, no es va presentar a judici.l'advocada d'Alerta Solidària,va sentenciar que "si la Fiscalia no retirava l'acusació, en David serà jutjat per una acció que el TSJC va considerar llibertat d'expressió". Finalment la Fiscalia ha retirat l'acusació i el David, com la resta d'encausats, ha quedat absolt.

