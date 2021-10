Facebook prepara un canvi important en plena crisi d'imatge

La xarxa social Facebook pateix una crisi reputacional greu, tant per les revelacions d'estudis interns que reconeixien el mal per a la salut mental d'Instagram com per la caiguda durant hores de tots els serveis de la companyia, que inclou la popular aplicació de missatgeria WhatsApp.Per fer front a la crisi l'empresa planeja un canvi de nom, segons The Verge. El president executiu de Facebook, Mark Zuckerberg, té previst parlar del canvi de nom en la conferència anual de la companyia, Connect, prevista per al 28 d'octubre.La nova marca de l'empresa tecnològica reflectirà l'enfocament de Facebook en la construcció de l'anomenat metaverso, un món en línia on les persones poden utilitzar diferents dispositius per a moure's i comunicar-se en un entorn virtual, segons l'article. Facebook ha invertit molt en realitat virtual i realitat augmentada. Ara aspira a connectar els seus prop de tres mil milions d'usuaris a través de diversos dispositius i aplicacions.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor