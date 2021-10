Els tres projectes catalans amb visió innovadora premiats per la Fundació «la Caixa»

Respostes eficaces davant dels nous reptes socials

Construir comunitat des de la regeneració urbana

Mentoria per a la inclusió

Donem Vida al Bosc. Inserció sociolaboral a través de la gestió forestal sostenible al Pirineu

amb visió innovadora que han aconseguit unade la societat han estat premiats per la Fundació ”la Caixa” . Els guardons, que han inclòs un total de 10 premis i tres accèssits, s'han lliurat aquest dimecres en un acte a CaixaForum Madrid presidit per per la vicepresidenta primera i ministra d’Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, i pel director general de la Fundació ”la Caixa”, Antoni Vila.Els tres projectes catalans premiats són “Construir comunitat des de la regeneració urbana”, de la Fundació Contorno Urbano a l'; “Mentoria per a la inclusió”, de l'Associació Quilòmetre Zero, a; així com “Donem Vida al Bosc”, de la Fundació Privada Integra Pirineus, que es realitza aEl lliurament de la sisena edició dels Premis a la Innovació Social 2021 del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials reconeix projectes innovadors que van ser seleccionats en les convocatòries de l’any 2019. En aquesta edició s’ha avaluat tant el desenvolupament final del projecte com l’impacte aconseguit. El 2019, es van invertir més deen el programa i es va influir en 268.231 persones beneficiàries a tot l'Estat a través de 736 projectes en col·laboració amb entitats socials.El 2020 es van seleccionar 995 projectes amb una inversió deper a 281.647 persones destinatàries.Aquests guardons són un reconeixement especial a les entitats que van desenvolupar, a partir d’aquest programa, projectes que donenals complexos reptes socials que afronta la societat.El jurat que ha valorat aquests premis està format per representants del tercer sector de centres de recerca i docència de l’àmbit social, de l’Administració, de la Fundació ”la Caixa” i de mitjans de comunicació. Els projectes s’ha seleccionat a partir del grau d’innovació, l’impacte de la iniciativa, el monitoratge i l’avaluació, el potencial i la sostenibilitat econòmica.Projectes innovadors que milloren, reinventen, complementen o transformen solucions actuals; que relacionen el problema social que volen afrontar amb les activitats proposades; que fan servir sistemes i eines per provar els resultats esperats i els impactes de la iniciativa; que tenen facilitat per a la transferència i l’adaptació de la innovació a contextos diferents, i que valoren que es puguin generar ingressos per no haver de dependre d’una única font de finançament.En total, en aquesta edició es van presentar 57 candidatures, i d’aquestes, se n’han seleccionat 10 guanyadors, que rebran un, i tres. Aquestes aportacions econòmiques extra se sumen al finançament que aquests projectes ja van rebre el 2019 en el moment de ser seleccionats per les convocatòries socials de la Fundació ”la Caixa”.Els 13 projectes premiats han arribat a prop de 8.000 persones beneficiàries i tenen els següents àmbits d'actuació: interculturalitat i acció social (6 projectes), inserció sociolaboral (2 projectes), lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social (2 projectes), acció social en l’àmbit rural (2 projectes) i habitatges per a la inclusió social (1 projecte).(Barcelonès)Laboratori ciutadà per a l’anàlisi, el disseny i la recuperació d’un solar abandonat en un parc i centre ecològic cultural al servei de tota la comunitat i entitats del territori. La creació d’un espai públic verd i un equipament autogestionat busca donar resposta a la manca d’espai en un barri molt densament poblat. El procés situa les persones al centre del disseny urbà, implicant-hi tant veïns com moltes altres organitzacions que treballen a la zona. Els espais generats són polivalents i amb possibilitat de ser utilitzats per escoles, organitzacions i individus, de manera que s’enforteixen els vincles comunitaris i es construeixen ciutats més resilients i solidàries.Avaluació i sistematizació de models de transferència de coneixement i bones pràctiques sobre processos de mentoria social per promoure l’autonomia i l’emancipació de joves tutelats i extutelats, amb la finalitat de donar eines efectives i innovadores i millorar competències de professionals i persones voluntàries. Els marcs i manuals per assessorar el disseny i la implantació de projectes de mentoria social es desenvolupen a través de dues línies d’acció: i) De la pràctica a la teoria: supervisió d’activitats, avaluació, sistematizació i elaboració de guies didàctiques per formar nous professionals; i ii) De la teoria a la pràctica: formació per a nous professionals incloent-hi necessitats específiques detectades (joves sense llar, amb problemes de salut mental, etc.) i noves eines.(Alt Urgell)Integració laboral de persones en situació d’exclusió, amb discapacitat o amb problemes de salut mental, capacitant-les per a la gestió forestal sostenible dels boscos del Pirineu que actualment estan en una situació d’abandonament i alarma pel perill que suposen els incendis. El treball que fan els beneficiaris consisteix a desbrancar arbres talats i triturar la primera matèria per crear estelles que són transportades a les calderes de la comarca i rodalia, o bé que són absorbides pel subsol de manera que afavoreixen la biodiversitat i la prosperitat del bosc. Es fa un seguiment dels beneficiaris en el terreny social per tal de detectar les necessitats que tenen i brindar-los les competències que necessitin per poder-se incorporar al mercat laboral ordinari.