Cuina pròpia

va suposar un sotrac a, i a tot l’àmbit sanitari. I això va més enllà del sobreesforç del personal durant aquests mesos en que es van multiplicar els ingressos i les morts de pacients . Durant aquest temps, ple d'incerteses, el centre havia de seguir oferint, malgrat que es van dispararque es van arribar a repartir en els. Però,El Taulí treballa amb unad'àpats. "Cuinem avui i ho servim demà", precisa la cap d’Alimentació, Encarna Escudero. Això suposa combinar cuina tradicional amb un sistema de refrigeració que refreda i escalfa,. D’aquesta manera, "hi ha marge d’actuació" si hi ha qualsevol contratemps. La logística per elaborar els plats es fa amb previsió i és unper donar resposta "a les especificitats” de cada usuari, gràcies a una aplicació que comparteixen.Els menús es modificant cada 15 dies, que és la mitjana d’estada de les persones al centre, i malgrat que el menjar que es fa a la cuina es reparteix per la majoria de les habitacions, també hi ha, entre d’altres alternatives. A més, de menús "sense sal, per a diabètics", unes demandes que s'incrementen "any rere any”, apunta Escudero. La cap d'Alimentació del Taulí afegeix que l’objectiu final ésUn cop es donaLa quarantena de persones que treballen in situ a la cuina -hi ha dos torns-, entre laque participen en tota l’hospital, comencen a operar amb el producte: netejant-lo, bullint-lo o rostint-lo. Després passa a les cambres frigorífiques i, abans de distribuir-se, uns 50 minuts, es posa en els carros que "regeneren" els plats i permet servir-los aEscudero assegura que, fora del context de pandèmia, al migdia se serveixen, "més el menjador laboral, afegeix. I sosté que “són els mateixos plats que els dels pacients”, desmitificant el concepte que està instal·latLa responsable d’Alimentació posa xifres del que suposa alimentar tot aquest personal:. El 2019, tal com precisa, es van servir 240.380 menús i gairebé 84.000 per als treballadors, a més de 15.168 sopars i més de 30.000 esmorzars. Tot plegat, subratlla,, ja que "un cop al mes un laboratori analitza diversos plats i tenim una inspecció de sanitat anual, que estan tres dies" per les instal·lacions.Des del 2014 treballen en un nou espai -abans hi havia dues cuines-, oni a partir d’aquí es distribueixen els espais on es manipula, s’emmagatzema el que es cuina i la cadena de muntatge per preparar les safates, per tal de començar a servir. El Taulí téd'aquest servei, sota la direcció d’Economia i Serveis. Això "significa que com no es busca el benefici, permet aportar una mica més de qualitat" culinària.Encara que, matisa, això no vol dir que els altres hospitals no la tinguin, però es cuinai amb, explica, ja que s’obren licitacions per abastir-se amb gènere de Sabadell i el seu entorn. Escudero refermaque també rep "felicitacions i agraïments", igual que el personal sanitari.

