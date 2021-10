El volcà del mont Aso entra en erupció al Japó

aquest dimecres al matí, segons ha informat l'agència meteorològica del país. L'erupció s'ha produït a les 11:43 hores (hora local) en el cràter número u i ha obligat a declarar el nivell tres d'alerta volcànica, informa l'agència japonesa Kiodo.La cendra volcànica ha volat a més d'un quilòmetre del cràter i, ha detallat l'agència meteorològica, que també ha advertit els residents de Kyushu que no s'apropin al volcà sota cap circumstància. Ara per ara no s'ha registrat cap ferit per part de les autoritats japoneses.El volcà en qüestió, el del mont Aso, està situat al sud-oest del Japó iencara que no és dels més alts del país. El Japó es troba envoltat d'un cinturó de volcans a la vora de l'Oceà Pacífic, on hi ha més de 100 volcans actius, dels quals uns 50 estan constantment vigilats.

