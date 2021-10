La baixada brusca de l'aigua del pantà de la Torrassa provoca la mort de peixos

Primer pla d'una truita morta al pantà de la Torrassa. Foto: ACN

Lai lahan denunciat lad'algunsala causa de la baixada brusca del nivell de l'aigua de l'embassament., l'empresa gestora del pantà, ha fet "un" durant la nit per tasques de manteniment, fet que ha provocat que alguns animals quedessin atrapats en la multitud d'algues que hi ha en aquest espai.Elshan aixecat acta dels fets i des de la companyia elèctrica han apuntat que la cota s'ha mantingut en tot moment dins "dels marges normals" per aquesta presa. Aquest pantà acumula un, fet que dificulta la gestió mediambiental d'aquest espai.Arran de l'excés d'algues, des de l's'està treballant en la redacció d'un projecte per minimitzar l'impacte de l', una planta aquàtica invasora que està desplaçant les altres plantes del pantà i posa en perill la salut de l'ecosistema aquàtic de la Torrassa. Des de la companyia elèctrica s'han mostrat disposats a treballar conjuntament amb l'Ajuntament de la Guingueta, eli la societat de pescadors per tal de recuperar aquest projecte i eradicar d'una vegada per totes aquesta planta aquàtica.La Federació Catalana de Pesca consideradel pantà de la Torrassa i un "maltractament" a una de les millors zones de pesca de truita de Catalunya, tant pel nombre de permisos com per ser un destí preferent de guies i agències de pesca, així com escenari d'esdeveniments internacionals de pesca. La Federació proposa com a recuperació alliberar a la Torrassa les truites grosses del proper rescat de truites que es faci al

