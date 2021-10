Puigneró desvincula el traspàs de Rodalies dels pressupostos de l'Estat

La gestió catalana del servei des'ha convertit en un aspecte nuclear en el context que envolta la negociació dels. Tot i això, el vicepresidentha volgut desvincular una cosa de l'altra en el transcurs de la sessió de control celebrada aquest dimecres al. Puigneró ha indicat que, "votin el que votin" els grups alen relació als pressupostos del govern espanyol, s'ha de convertir la gestió de Rodalies per part de la Generalitat en una "realitat"., ha indicat el dirigent dedavant la pregunta de, portaveu parlamentària de la seva formació. Puigneró també ha remarcat que en les últimes dues dècades l'Estat només ha complert el25% de la inversió compromesa a Rodalies.Segons el calendari que té previst el Govern, avançat aquest matí per l'ACN, la intenció és abordar el traspàs de la gestió dels trens a Catalunya en el grup de treball de la comissió bilateral que s'hauria de reunir a. La propera reunió plenària de la bilateral, en tot cas, no està prevista fins al mes de gener. En la cita de les properes setmanes també s'hi ha d'abordar el traspàs de la, que el Govern vol fer servir com un espai de memòria democràtica que substitueixi la funció que compleix ara al servei de la. El govern espanyol ja ha deixat que aquesta carpeta no es resoldrà abans de la tramitació dels pressupostos estatals , igual que el català en l'audiovisual."Que no ens facin perdre més el temps", va indicar ahir Puigneró des de la sala de premsa del Palau de la Generalitat, on va comparèixer per anunciar que a partir del 2024 Renfe quedaria apartada de la gestió de Rodalies a, servei que passarà a ser assumit per(FGC). El cost anual del servei suposarà un import de 9 milions, mentre que els quatre trens que es compraran ascendirà a 44 milions. El manteniment serà de 21 milions per als propers quinze anys, segons va detallar el vicepresident. Les Rodalies de Lleida són elque hi ha al país."Emplaço l'Estat a fer efectiu el traspàs complet de Rodalies, no el traspàs de fireta del 2009.. És un servei essencial per anar a treballar. Entomem aquest repte amb tota la voluntat de fer efectiu aquest traspàs", va ressaltar Puigneró. Entre les millores que s'espera posar en marxa a Lleida, a banda de la millora de freqüències, es planteja que hi hagi més servei en hora punta, al marge de la puntualitat. "El servei de FGC a Lleida és el model que volem seguir per la resta de Rodalies a casa nostra", va indicar el vicepresident, que ha recordat queEls pressupostos generals de l'Estat són una font de discrepància entre els socis de Govern. Junts fa setmanes que pressiona per negociar de manera conjunta amb ERC els comptes , però el presidentrecela d'aquest esquema. Els republicans ja han avisat el PSOE que no tenen descartat tombar els comptes , mentre que els deestan "molt lluny" de votar-hi a favor, com va indicar aquest dilluns la seva portaveu,. Encara tenen dies per decidir si presenten una esmena a la totalitat als comptes que ha elaborat el govern de

