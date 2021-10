«La gent es pensa que no, però aquest estiu a l'UCI ha estat dur»

Una ambulància aturada a Urgències de l'Hospital Santa Tecla de Tarragona. Foto: Jonathan Oca

La doctora Nanda Bodí, cap mèdic de l'Hospital Santa Tecla de Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

Altres notícies que et poden interessar

CONTAGIS 998.456 (+662) INGRESSATS 337 (-6) UCI 97 (+4) DEFUNCIONS 23.979 (+8) Rt 1,02 (+0,07) REBROT EPG 42 (+5)

VACUNACIÓ DOSI 1 5.951.674 (+2.731) DOSI 2 5.114.069 (+3.259) Actualització: 20/10/2021

Els índexs de la pandèmia al Camp de Tarragona indiquen des de fa setmanes que si bé el nombre de contagis no s'atura, sí que es manté força estable tant el nombre de defuncions com també els ingressos hospitalaris. Ara bé,ha picat més fort del que s'esperava i els experts demanen no abaixar la guàrdia malgrat que ja superem el 85% de població vacunada.A l', aquest dimarts hi havia tres malalts Covid a la Unitat de Cures Intensives (UCI), del total de nou llits disponibles. En aquest hospital no han recuperat encara la normalitat en les intervencions programades, després d'un estiu "dur" per als professionals. La cap mèdic de l'UCI, la doctora Nanda Bodí, fa un repàs de la situació.- Tenim tres malalts de Covid. Amb la resta, tenim l'UCI bastant plena perquè hi ha malalts de Santa Tecla i de Baix Penedès perquè a l'Hospital del Vendrell no hi ha UCI. Un dels que té Covid és d'allà i els altres dos són d'aquí.- Això és una UCI de nou llits, però en el moment màxim en teníem 15-16. Com totes les UCI, vam haver d'habilitar una altra zona i fins i tot vam tenir malalts a urgències. Això va passar a tot Espanya, la majoria vam haver de doblar els llits d'UCI. No en cabien més, quan n'arribaven els intentàvem derivar a altres llocs. L'ocupació abans de la pandèmia era del 80 al 95%. En aquesta UCI estem més al 95 que al 85, però és que vam fer un 150% en l'època d'auge. I a l'estiu a baix en teníem dos o tres, vam tenir 13 o 14 malalts. Avui tenim vuit malalts aquí dins, tres d'ells de Covid.- Al principi tothom desconeixia com aniria, s'esperava una allau, però no tant. Amb la Grip A es va dir que hi hauria molta gent i no va venir, sabíem el que havia passat a la Xina i sobretot el que estava passant a Itàlia, més a prop. Quan va començar l'onada a Barcelona, aquí encara no havia arribat. Estàvem tots els caps de servei de les UCI a Catalunya, vam fer un grup, i vèiem que arribaria, i en una setmana o setmana i mitja ja estava aquí.- No, la veritat és que no ho hem vist en l'arribada de malalts. Aquest estiu ha estat dur una altra vegada, la gent es pensa que no, la cinquena onada ha estat forta sobretot amb no vacunats o persones que estaven vacunades amb una malaltia prèvia important.- D'aquesta cinquena onada, un 20% són vacunades, un altre 10% són de gent que només tenia una dosi, i la resta són tots no vacunats.- És un perfil que té una patologia de base molt important. Per això s'està apostant per vacunar les persones de més de 69 anys, que pel fet de ser gran ja és un factor de risc, i les persones amb patologies prèvies, immunosuprimits, càncer...- No, normalment no venen. Pot ser que estiguin un parell o tres de dies a planta, però a l'UCI no arriben.- Els no vacunats són de totes les edats, de 30 per amunt. Tenim casos de 25 o menys, però són molt pocs. Aquí no hem tingut casos d'adolescents, tinc constància que a Catalunya n'hi ha hagut però molt pocs.- Jo crec que sí, veiem el que estem veient, de persones vacunades que venen aquí, jo crec que sí.- La gent s'ha de vacunar. Amb l'última variant que hem tingut aquest estiu, la que ve de l'Índia, sense la vacuna hauria estat pitjor que la primera onada. És igual de forta que l'altra, però és molt més contagiosa. Abans feies un seguiment d'una família de quatre, en la majoria dos el passaven i els altres dos se'n lliuraven. En aquesta variant tothom es contagia. Ara nosaltres tenim malalts que no són d'aquí, són de fora, d'altres països, que no han tingut accés a la vacuna, que han arribat aquí per treball o pel que sigui, i no és sols nosaltres, és la resta de països els que ens afecta. Teníem unes previsions, però aquest virus ha fet el que li ha donat la gana, perquè ningú no s'esperava que aquest tipus de virus mutés amb aquesta virulència. Amb la quarta onada jo estava convençuda que no en tindríem més, amb tantes persones vacunades. Jo i molta gent.- Sí, clar, però hauríem tingut moltíssimes morts. El temps segurament serà el mateix, no ho sabem, quan s'acabi ja ho podrem dir amb seguretat.- Ha arribat turisme, però no gaire, i la majoria europeu vacunat. Quan ho obrin tot, no sé què passarà, perquè no sé l'índex de vacunació de cada país com va. Els estrangers que tenim aquí són filipins, allà no s'havien pogut vacunar.- Jo com a sanitària recomano el passaport Covid. A tota Europa s'està fent, aquest estiu jo he estat a Sicília i te'l demanaven per a tot, per entrar a la catedral, alguns restaurants... A Alemanya per suposat que també s'està fent.- No ho sé, haurem d'esperar una mica, ara sembla que la cosa està tranquil·la, que estem en un tant per cent molt important de vacunats, però mirem a veure què passa.- Quan nosaltres teníem un pacient amb respiradors o amb ventilació mecànic i ells tenien un forat doncs l'agafaven, o nosaltres a ells, o amb Reus. De fet, les UCI sempre fem aquesta col·laboració, el SEM és el que coordina tot això, jo en aquest moment si tinc un malalt d'UCI que no tinc llit disponible el SEM s'ocupa de buscar-l'hi. Això ha sigut sempre, no només durant la Covid.- No, no està recuperat del tot encara. Per la saturació, per malalties que venen molt més evolucionades quan arriben aquí, però clar, la patologia existia igual.- Que segueixin les recomanacions que fa la Generalitat, que crec que són molt lògiques i congruents, després de dos anys de pandèmia. Es poden relaxar, poden anar als bars, tot el que ens diguin ho podem fer. Igual que quan eren molt estrictes, ara també.- Amb molt d'estrès, perquè muntar un llit d'UCI no és fàcil. Necessitàvem un aparatatge que no teníem. A la primera onada vam agafar respiradors d'altres llocs, de quiròfans, i en una setmana muntar tot això. Necessites personal que no està acostumat a portar malalt d'UCI. Ens van ajudar companys nostres, sobretot anestesistes. A nivell personal: hem hagut de treballar molt, ens ha afectat molt sentir-nos desbordats, protegir-nos a nosaltres i a les nostres famílies. Si jo l'agafo, ja no queden companys per poder treballar, si ja estem treballant el triple, encara que sigui per fer la quarantena, hi haurà qui treballarà les 24 hores. Hem après molt de la solidaritat de la gent, dels malalts, de les famílies. Cada dia informem els familiars trucant per telèfon i cada vegada et donen les gràcies. Forma part de la meva feina, sobretot si és un malalt crític. I dels companys igual.- No, hi ha hagut alguna època que han hagut de vindre altre cop aquests professionals a ajudar-nos, tant metges com infermeria, però ells han de fer la seva feina.- Sí, però el tema és que intensivistes som els que som. Al principi faltaven llits d'UCI, no és el mateix la ràtio que té Catalunya que la d'Alemanya, per això nosaltres vam patir més, ja hi havia un dèficit. Ara s'estan posant aquests llits, però falten els professionals.- Que es formessin més professionals de medicina intensiva, amb les residències, quan fas l'especialitat. Nosaltres hem tractat els pacients que estaven més greus, però hi ha hagut un volum molt important de pacients atesos per internistes i per metges d'urgències. Som els tres, a nivell hospitalari, que hem tingut una feinada.- Abans jo deia que era intensivista i no sabien de què parlava, quan fa molts anys que existeix, jo fa 25 anys que m'hi dedico. I ara massa premsa i tot, que cada dia a la tele diguin els llits ocupats per UCI... No volem tanta publicitat, tan de bo baixin els llits, perquè no volem sortir al telenotícies, voldrà dir que la cosa està molt bé.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor