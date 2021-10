Educació deixa en mans de Salut la retirada de la mascareta a les aules

Altres notícies que et poden interessar

Fins quan hauran de portara les aules els alumnes catalans? Aquesta és la pregunta que ha fet aquest dimecres la diputada, dels, al conseller d', en l'arrencada de la sessió de control al Govern celebrada al Parlament. Gonzàlez-Cambray ha indicat que la decisió, quan es prengui, serà positiva, però ha indicat que no es podrà fer fins que no ho autoritzi el departament de, liderat per, nomenat a proposta de. Qualsevol retirada de la protecció facial, ha indicat el conseller d'Educació, haurà d'estar avalada per. "El primer dia que es pugui treure, ho farem", s'ha compromès Gonzàlez-Cambray en la rèplica a Segovia.La diputada dels comuns ha criticat -amb una fórmula que més d'una vegada ha fet servir l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau- la, i ha fet una crida a relaxar les mesures a les escoles en un moment en què les restriccions són cada vegada més laxes. De fet, la mascareta en interiors és el principal senyal de l'existència de la pandèmia, tenint en compte que l'aforament és complet en tots els sectors, que a partir de divendres podrà encabir el 80% de persones permeses. Un percentatge que serà del 100% en gimnasos i esdeveniments esportius en interior , com ja passa en bars, restaurants i equipaments culturals "Necessitem treure'ns la mascareta per veure'ns les cares, per compartir somriures, perquè. Quan se'ns digui que la podem retirar, la retirarem", ha indicat Gonzàlez-Cambray, que ha tret pit de la gestió que s'ha fet a les escoles catalanes de la crisi del coronavirus en l'últim any. "Ha estat un, un èxit de tots. Les escoles han estat obertes i han estat segures tot l'any, i això no ha passat en altres països com el", ha remarcat el conseller.​​

