El Govern aspira a abordar el traspàs de Rodalies i la comissaria de Via Laietana a finals d'octubre

Elvol que el grup de treball tècnic de laabordi els traspassos dei la comissaria deen la reunió que tindrà lloc entre finals d'octubre i principis de novembre, tal com ha pogut saber l'ACN. La consellera de la Presidència,-màxima representant del Govern a la bilateral-, també hi vol portar el traspàs del MIR i Salvament Marítim. Els equips de lai lan'estan tancant la data i l'ordre del dia. D'altra banda, la comissió d'Infraestructures -que coordina-, es reunirà amb l'Estat al novembre. I la comissió d'Assumptes Econòmics i Fiscals -de-, al desembre. La segona reunió de la comissió bilateral es farà al gener i a Barcelona.La primera reunió de la Bilateral, celebrada a l'agost, ja va acordar que les comissions sectorials es reunirien abans d'acabar l'any, i que es crearia un grup de treball tècnic per abordar altres traspassos. Així, el calendari de moment es compleix, i la reunió genèrica -amb Vilagrà i la ministra de Política Territorial,, al capdavant- reprendrà la negociació a partir del gener.A la reunió del grup de treball de la comissió bilateral no hi participarà, en principi, cap conseller ni consellera, sinó que la trobada. L'equip de Presidència també hi vol incloure la gestió de beques; els 200 milions d'euros de la disposició addicional tercera de l'Estatut; i la gestió de la Inspecció de Treball i Formació Professional.La Generalitat i l'Estat ja van arribar dilluns a un acord per implantar les primeres(APEU) a Catalunya. Aquestes són instruments de col·laboració públic - privada per impulsar la modernització de les zones urbanes de concentració d'activitats empresarials per incrementar-ne la competitivitat i afavorir-ne la creació d'ocupació.L'acord accepta el model de la Generalitat i preveu la incorporació d'unapel que fa a les contraprestacions econòmiques basades en les aportacions patrimonials públiques no tributàries. Així mateix, contempla que la Llei reculli que les entitats gestores tinguin la mateixa consideració de poder adjudicador.La subcomissió de seguiment normatiu, prevenció i solució de conflictes de la comissió bilateral Generalitat-Estat en relació a la llei 15/2020 de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana va acordar dilluns resoldre les discrepàncies en relació a diversos articles de la llei catalana. L'acord implica que l'Estat n. Cal recordar que a la reunió de la comissió bilateral de l'agost es va pactar reduir els conflictes competencials entre les dues administracions.

