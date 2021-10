B:SM restableix la venda d'entrades en línia per al Park Güell, el Zoo i el Tibidabo després de l'atac informàtic

L'empresa municipalha restablert la venda d'entrades en línia per accedir al, segons han informat fonts municipals. La venda d'entrades per aquests i altres serveis es va aturar preventivament arran d'un intent d'intrusió informàtica als seus sistemes aquest dilluns.'empresa ha informat que està fent també les últimes comprovacions en, que permet emetre un tiquet d'estacionament als residents de l'àrea verda, i espera que estigui plenament operativa durant el matí.es va detectar dilluns al matí i durant unes hores les aplicacions mòbils Smou o Spro van deixar de funcionar perquè es van deshabilitar de forma preventiva.D'altres, com la venda d'entrades al Park Güell, el Zoo o el Tibidabo han necessitat més hores per tornar-se a posar en marxaL'atac a BSM se suma als que darrerament ja s'han viscut a Catalunya. La Universitat Autònoma de Barcelona es va quedar sense Internet ni campus virtual i l'atac va obligar a suspendre classes, a més que no es podrà retornar a l'activitat habitual fins al desembre. Aquest cap de setmana també han piratejat el compte d’Instagram de l’Hotel El Palace Barcelona.

