La Superlliga torna però elimina els «membres permanents»

🚨 NOTICIA @ellarguero



🏆 La Superliga será una competición abierta a todos los clubes europeos, sin miembros permanentes ni plazas fijas



💥 @La_SER accede al documento que preparan los fundadores de la Superliga para modificar el modelo UEFA



🎙️ Informa @manucarreno pic.twitter.com/A8qfSQDAJ0 — El Larguero (@ellarguero) October 19, 2021

Els fundadors de lade futbol hi tornen després del fracàs del primer projecte. Ara, segons ha avançat La Ser, treballen amb una nova proposta en què, com a principal novetat, es planteja una competició oberta a qualsevol club europeu, i sense cap mena ni deni de. Aquesta, entre moltes d'altres, va ser una de les condicions per la qual el projecte va rebre untan gran en el seu primer model.En el comunicat al qual ha tingut accés l'emissora, els partidaris de la nova competició -entre els quals hi ha eli el- defensen que la Superlliga "no és una lliga separatista" i reconeix aquesta eliminació dels "membres permanents". Tot i la rectificació, però, es manté en el mateix missatge contra laAixí doncs considera que l'òrgan, amb el seu rol, crea conflictes estructurals i promou una competició -la- amb un sistema "trencat". A això, hi suma més crítiques, com que "" en molts enfrontaments, que elssón "inadequats", o que "no hi ha". Per últim, també llança un missatge contra la: "Estan perdent el control sobre el futbol".La Superlliga va néixer oficialment l'abril d'aquest any -tot i que la va anunciarMariaabans de dimitir el novembre del 2020- impulsada peri amb el suport d'equips anglesos i italians a banda de Barça i Reial Madrid. El rebuig social a Anglaterra va fer caure als equips britànics de la competició, però avui dia tant el president madrileny comsegueixen defensant el projecte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor