L'Advocacia de l'Estat demana a la justícia europea que no retorni la immunitat a Puigdemont

L'ha presentat les seves al·legacions davant del(TGUE) per reclamar que no se li retorni la immunitat a, eurodiputat de Junts i expresident de la. El termini per presentar aquestes al·legacions acabava divendres passat, i segons fonts coneixedores del cas consultades per Europa Press, van en la línia d'anteriors escrits. L'Advocacia de l'Estat depèn deldel govern espanyol format pel PSOE i Podem.Els serveis jurídics de l'Estat reaccionen després que la defensa de Puigdemont remetés l'1 d'octubre -abans de comparèixer davant del tribunal italià de Sàsser, a, on va ser detingut l'última setmana de setembre- una nova demanda deal TGUE per recuperar la seva immunitat com a eurodiputat. A la pràctica, estava pensada per frenar el procés obert a la justícia italiana per decidir sobre la seva entrega a Espanya, descartada pel tribunal sard el 4 d'octubre Cal recordar que en la seva primera interlocutòria sobre la suspensió de la immunitat de Puigdemont del juliol , el TGUE, amb seu a, va avalar la decisió del Parlament Europeu de suspendre la immunitat perquè va considerar que no hi havia risc de detenció. Al mateix temps, però, va deixar la porta oberta a examinar noves mesures provisionals si Puigdemont fos arrestat per autoritats d'un estat membre.Un dels advocats del dirigent independentista,, va explicar a la xarxa xarxes el dia en què demanaven aquestes mesures que les volien cautelars i no cautelaríssimes perquè consideraven que ha quedat comprovat que "no hi ha voluntat" al jutge instructor de la causa del procés al Tribunal Suprem,, de "garantir els drets" de Puigdemont com a eurodiputat.Aquesta decisió va ser adoptada perquè quan es tracta de, el tribunal de la UE pot decidir de manera provisional sobre l'assumpte sense esperar a escoltar a les parts afectades -com va fer la primera vegada tornant temporalment la immunitat plena a l'expresident-, mentre que si es tracta de mesures cautelars els terminis són més llargs perquè l'acte no arriba fins a escoltar totes les parts.Per això, Boye aclaria en el seu comunicat que aquesta petició no afectava la vista assenyalada davant del tribunal de Sàsser, perquè abans que la justícia europea es pronunciï, havia de donar-se trasllat de la demanda tant a Espanya com a Parlament Europeu. La primera decisió del TGUE que rebutjava actuar en contra de la decisió de l'Eurocambra de suspendre la immunitat es va adoptar perquè, fet que va quedar desmentit per la detenció de l'expresident a Sardenya i la comunicació remesa sobre la vigència de l'euroordre.

