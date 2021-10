Què cal tenir en compte per guardar bé un vi?

La temperatura

La llum

La humitat

El moviment

Les olors

La posició

Es diu que només unÉs a dir, que el 99% restant són ampolles per beure al moment o al cap de pocs mesos. No és que el vi caduqui, però n’hi ha que no està pensat perquè envelleixi i, per això, el pas del temps no el beneficia de cap manera. La majoria de vins, passats dos o tres anys, comencen a deteriorar-se i perden les qualitats que tenien al principi.Però n’hi ha que sí, que evolucionen i milloren si es guarden durant anys, perquè són. Per tant, la manera de guardar-los durant aquest temps és prou important, sobretot si teniu la intenció de consumir-los passats uns quants anys, i no us voleu trobar amb cap sorpresa desagradable.Un lloc idoni per guardar un vi éso en una nevera de vins. Si no en disposeu, busqueu un lloc fresc i allunyeu els vins de qualsevol font de calor. Els canvis dràstics de temperatura afecten la qualitat dels vins, en canvi els afavoreix la temperatura constant (entre 9ºC i 17 ºC). Fixeu-vos que als cellers les sales de criança acostumen a estar als soterranis per una qüestió de temperatura.Els vins s’han d’emmagatzemar en. La llum directa o indirecta pot produir alteracions induïdes o catalitzades per les radiacions lluminoses. Sobretot es veuen afectats els vins blancs i les ampolles que no tenen el vidre opac. Si no podeu guardar el vi en un espai totalment fosc, mireu de posar-lo dins de caixes o fins i tot podeu embolcallar-lo amb un drap.Heu de mirar de no emmagatzemar el vi en un lloc molt sec, perquè el tap de suro es pot ressecar, fer reacció amb el vi i fer-se malbé definitivament. L’ambient d’emmagatzematge. Si n'hi ha gaire més també és perjudicial per als taps de suro i el vi es pot malmetre. Al mateix temps, l'excés d'humitat pot contribuir a la proliferació de bacteris. Es poden fer servir tècniques d’humidificació i deshumidificació si és necessari.Mireu de. Fins i tot mireu d’evitar les vibracions de generadors, motors, entre altres, perquè poden afectar negativament el vi.Aïlleu el vi de qualsevol producte que pugui despendre una olor forta, perquè pot colar-se a través del tap de suro, si és el cas, i contaminar-lo. Unasempre és una bona opció.Hi ha diverses opinions respecte a la posició en què s’ha de guardar un vi. Actualment hi ha una tendència que s’està imposant que és la de poder guardar els vins blancs (sobretot si el tap és de rosca o sintètic) i els caves en vertical, mentre que es recomana que els negres estiguin en horitzontal per mantenir la humitat del tap de suro. S'ha escrit molt sobre el tema i no sembla massa clar. En tot cas, si els paràmetres anteriors de llum, temperatura, humitat, etc. són els correctes, horitzontal o vertical seran també bones opcions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor