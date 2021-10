La Fiscalia demana dos anys de presó a un home per abusar d'una noia de 15 anys a Lleida

La Fiscalia demana dos anys de presó i cinc anys de llibertat vigilada per a un home acusat d'durant una sortida familiar al pantà d'Utxesa, al Segrià.Els fets van passar la tarda d. Segons el ministeri públic, mentre l'acusat i la víctima s'estaven banyant, l'home, de llavors 42 anys, amb l'excusa que la noia no sabia nadar, la va agafar tocant-li els pits i posant-li la mà per sota de la part de baix del biquini. La víctima és la cunyada del fillastre de l'acusat.La Fiscalia també demana que l'home, que és veí de Lleida,El judici es farà a l'Audiència de Lleida aquest pròxim dijous 21 d'octubre.

