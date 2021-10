PSOE, PP i Vox tomben al Congrés la proposta de legalitzar el cànnabis

El Congrés dels Diputats tombarà la proposta de Més País deper l'. El vot en contra dels socialistes, sumat al de PP i Vox, no permetrà la tramitació de la iniciativa del partit liderat per Íñigo Errejón. Els socialistes defensen que el debat s'ha de tenir a la subcomissió del Congrés que abordarà l'ús medicinal i terapèutic del cànnabis. Més País, en canvi, ha obtingut el suport amb matisos d'Unides Podem, ERC, Ciutadans, EH Bildu i la CUP. De fet, a banda de la proposició de llei de Més País també n'hi ha dues més amb plantejaments similars de la formació lila i dels republicans.El text de Més País legalitza elper a majors de 18 anys, permet l'autocultiu amb la limitació d'un màxim de 12 plantes i planteja crear un impost especial al cànnabis sobre el preu final de venda d'un màxim del 35% quan no sigui per a ús medicinal, terapèutic o d'investigació.Errejón ha defensat que amb la prohibició del cànnabis, "no desapareix", sinó que es "regala el control a les màfies". "La seva llei està mal feta, té moltes inconcrecions", ha assegurat el diputat del, que ha afirmat que cal abordar la qüestió "amb rigor i serietat".La diputada d'ERCha donat suport a la iniciativa perquè "comparteix objectiu" amb la que ha presentat el grup republicà. Tanmateix, Rosique ha puntualitzat que ERC no està d'acord amb alguns aspectes centralitzadors del text dels d'Errejón. Des d', la diputadaha explicat el seu vot a favor perquè coincideix amb Més País en "el que és fonamental", però ha assegurat que la proposta de la formació lila és "més extensa i integradora".Eltambé ha criticat que hi hagi tres iniciatives diferents. "Aquesta batalla no es guanya fent una cursa", ha dit la diputada, que ha avisat que amb "una mica més de temps" i consensuant amb la resta de grups, s'hauria tingut un document base millor per discutir el tema.

