Decathlon retira un popular patinet per un problema de seguretat

Imatge del patinet retirat.

haun popular producte per un problema de seguretat. Es tracta del, que presenta un defecte en la direcció. Segons ha explicat l'empresa en un comunicat, l'alerta afecta les referències del producte 8555206, 8555207 i 8555205 venudes entre el 24 de gener i el 30 de setembre de 2021.El problema, segons la companyia, és que pot “pot aparèixer una fissura i fer que el tub de direcció es trenqui”. Decathlon ha indicat als usuaris que tinguin aquest patinet que podenper procedir al seu reemborsament.En cas de dubte, cal trucar al seu(900 100 903). “El nostre compromís amb la qualitat dels productes que dissenyem per als nostres joves usuaris és tal que no desitgem córrer cap risc i, per tant, hem decidit retirar aquest producte”, ha assegurat la companyia.​​

