Jaume Plensa estrena la seva obra més alta a Nova York

Laha anunciat la instal·lació d'una escultura dede 24,3 metres d'alçada a, als Estats Units, al costat del riu. L'obra, la més alta que l'artista ha fet fins al moment, porta per nom Water's soul i serà inaugurada el 21 d'octubre. Es quedarà en aquest indret de manera permanent.L'escultura representa, amb el dit índex perpendicular als llavis, "en estat de silent contemplació", segons descriuen els responsables de la galeria. "Amb gran bellesa etèria -afegeix la mateixa font-, la instal·lació de Plensa específica per a l'indret serveix de". Plensa també ha volgut destacar el fet que l'aigua és una "metàfora de la humanitat"."Una gota d'aigua està força sola, com una persona, però", ha reflexionat l'artista. "Quan els individus s'ajunten per intercanviar idees i crear comunitat, podem construir coses increïblement poderoses", ha afegit. Alhora, l'escultura de Plensa reconeix el passat comercial atresorat pel riu Hudson durant els segles XIX i principis del XX, mentre "expressa l'esperança col·lectiva de la humanitat de construir un món millor".

