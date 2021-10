El govern espanyol estudia augmentar l'IVA de les mascaretes el 2022

Altres notícies que et poden interessar

L’esborrany dels pressupostos generals de l'Estat per al 2022 recull l'augment de l'quirúrgiques del 4% al, segons El Confidencial, que cita el projecte de pressupostos de l'Estat, aprovat pel consell de ministres i que està pendent de debatre's al Congrés.Aquest increment impositiu implicaria el preu d’aquest producte a partir de l’, quan encara és obligatori cobrir-se la boca i el nas en espais tancats i quan no es puguin mantenir distàncies.L’impost que s’aplica a les mascaretes quirúrgiques està reduït des del novembre del 2020, en plena pandèmia. La previsió és que l'ús obligatori del tapaboques es mantingui durant l'hivern, per la incidència de virus respiratoris. La ministra de Salut,, va avançar que les mascaretes serien obligatòries almenys fins a primavera.​​

