Rubén Guijarro (PSC): «En la moció de censura a Badalona no ens ajudaran les presses»

Rubén Guijarro Foto: Gala Espín

El líder del PSC a Badalona, davant de l'Ajuntament, aquest dimarts Foto: Gala Espín

(Badalona, 1982) lidera eldes que el cas Álex Pastor va fer que els socialistes perdessin l'alcaldia en favor de Xavier García Albiol . Ara és el cap de files delqui està contra les cordes i en Guijarro recau la responsabilitat que laque ja negocien els grups de l'oposició per fer possible un canvi de govern -aquest dimarts s'ha fet la primera reunió formal amb representants del PSC, Guanyem, ERC, Badalona en Comú i Junts- sigui productiva. De moment,ha transmès màxima confiança en Guijarro per actuar.I el dirigent socialista marca el terreny de joc. En l'entrevista amb, censura que Albiol persegueixi perpetuar-se en el càrrec després que hagi transcendit que tenia una societat opaca ubicada en un paradís fiscal -de la qual també en participava la seva mà dreta,- i demana "responsabilitat" als partits per teixir un acord que no pivoti sobre el simple repartiment de càrrecs. Guijarro no vol un acord fet a l'esprint. Diu que desitja un bon acord. De l'èxit de l'operació també en depenen les aspiracions socialistes en les, encara que el regidor insisteixi que prioritza netejar la imatge d'una Badalona tacada per les presumptes irregularitats comeses per l'alcalde.- Entre tots plegats hem col·laborat en el fet que Badalona sigui més coneguda pel circ mediàtic que per les grans coses que té aquesta ciutat. Per això, el moment transmet tanta preocupació. La imatge de la ciutat està molt deteriorada i ara s'hi ha afegit l'aparició dels Papers de Pandora, que impliquen l'alcalde i les seves mentides, així com el seu número dos, Ramon Riera. El súmmum és que Albiol i Riera diguin que aquesta societat estava inactiva per eximir-se quan s'ha evidenciat que hi ha hagut transaccions. Això fa que la vergonya que sentim tots encara sigui més important. I s'ha d'acabar.- Cal actuar estant a l’altura de les circumstàncies. El més important és Badalona, i els seus veïns i veïnes, així com recuperar la dignitat. Hem demanat des del primer moment la dimissió de Xavier García Albiol. I ho hem fet per la seva acció, que és ser apoderat d'una empresa amb capital opac amb seu en un paradís fiscal com Belice i, sobretot, per les seves reiterades mentides. Ens ha mentit a tots. A partir d'aquí cal aplicar el que sigui millor per Badalona. El senyor Albiol ha de dimitir. I no entenc per què els senyors Pablo Casado i Alejandro Fernández no parlen públicament de la vergonya que suposa una actuació com aquesta per part d'un servidor públic, i per què no el cessen. No m'agradaria pensar que l'alcalde ha rebut algun missatge del tipus "Xavi, sé fuerte". És moment de treballar per la dignitat de Badalona i, per això, reitero la petició de dimissió de l'alcalde, que està tacant de manera deliberada la imatge de la ciutat.- Potser peco d'innocent, però m'agrada pensar que els servidors públics tenim aquesta voluntat de servei, per sobre de tot. Albiol està actuant de manera molt personalista. Va a la seva, no li importa Badalona. Ha convertit això en un circ i un esperpent. Per higiene democràtica, és un clam que ha de dimitir.- També. A més, Riera ha arribat més lluny que Albiol. Ha arribat a apuntar detalls dels vincles amb negocis immobiliaris a l'Argentina. Aquesta societat offshore tenia unes clares intencions, segons les seves pròpies paraules. Dues persones del govern de Badalona han estat implicades en els Papers de Pandora. El canceller austríac va durar dos segons en el càrrec. Va dimitir, a diferència d'Albiol, que posa per davant la seva situació personal a les necessitats de Badalona i la seva ciutadania. El temps del PP, de la corrupció, s'ha d'acabar.- Aquest dimarts hem iniciat reunions amb la resta de grups per buscar la millor solució per a la ciutat. No crec que ens hàgim de posar pressió ni terminis. Defugirem que això sigui un circ, també defugirem la percepció que això va d'un repartiment de cadires. No va d'això. Va de Badalona i la seva imatge, i de recuperar l'orgull de ciutat tan malmès, per la inacció de l'alcalde davant d'un escàndol tan greu com aquest. Soc una persona prudent i intentaré pensar en el bé de tothom. Confio també en l'aplicació dels grups. No buscarem acords bilaterals ni pressionar uns grups o altres. Això ha d'anar de veritat, per netejar la imatge de Badalona. Hem de tenir un projecte veritable de ciutat.- Les presses no ajuden en res. És una decisió prou important, perquè està en joc el futur de la ciutat. No col·laboraré a fer que això sigui un circ. No és el meu tarannà ni crec que sigui el que ens demanen els veïns i les veïnes. La gent que ens para al carrer per comentar-nos la vergonya que senten pel que ha fet Albiol és motiu suficient per tenir la responsabilitat de no fallar.- La condició que posem que es primi l'interès de la ciutat. No hem posat cap línia vermella. Només volem les dimissions d'Albiol i Riera perquè deixin de malmetre la imatge de Badalona. Ara bé, tampoc m'amagaré. En els darrers dies, la meva figura ha pres rellevància als mitjans i la ciutadania per tal que, si s'escau, poder assumir aquest repte. Assumiré la meva responsabilitat pel bé de Badalona. No estic pensant en càrrecs i faré oposició frontal a qui vulgui que això acabi sent així. Si hi ha algú que pretén que la negociació vagi per aquí, no ha de pensar en mi. Hem de primar els interessos de Badalona.- El que m'agradaria és que tot això no estigués passant. Com a badaloní i demòcrata, em sento profundament trist i enganyat. La confrontació política s'ha de fer a partir dels projectes i les idees, però no tacant la imatge de la ciutat. Tinc 39 anys i he viscut sempre a Badalona, me l'estimo moltíssim i no puc entendre que un servidor públic pugui permetre aquest dany a la imatge col·lectiva per perpetuar-se en el càrrec. A partir d'aquí, busquem el millor acord, sempre prioritzant l'interès de ciutat, no cap altre. Aquesta és la crisi més greu de tota la història de la democràcia a la ciutat. Només demano implicació, responsabilitat i altura de mires.- A mi el que més em preocupa és la ciutat i la crisi gravíssima que viu. No penso en res més que en això.- El PSC no està pensant en electoralisme, en cap moment. Ni tan sols en el 2023. Principalment, penso en la imatge de la ciutat. Les autèntiques víctimes són els veïns i veïnes de Badalona, pel comportament d'Albiol i per la seva inacció a l'hora d'apartar-se. No podem parlar de la victimització d'Albiol. Ell és el que ha fet que les víctimes siguin els ciutadans. I ja és prou trist.- S'ha de parlar amb tothom que vulgui participar en fer de Badalona alguna cosa diferent del que està sent darrerament. Volem una ciutat que aspiri a quelcom més que asfaltar un carrer.- Una cosa és el projecte de la ciutat i, una altra, la greu crisi que patim. L'alcalde ha participat d'un offshore i ha mentit fins a tres vegades a la ciutadania. El que demano als regidors del PP és que aixequin el dit, que diguin que no es troben ben representats per algú que els ha mentit. El que proposo és que fem examen de consciència i que els ciutadans puguin estar tranquils, perquè s'actuarà pensant en ells, també pensant en els votants del PP. Badalona la conformem tots i totes, i la vergonya l'estem passant col·lectivament.- Fa temps que no parlo amb ella. Entenc que la seva opinió és la mateixa que la de molts badalonins, que tenen ganes que la corrupció i les mentides de l'alcalde s'acabin com més aviat millor.- Ho heu pogut comprovar en el trajecte que hem fet abans de fer aquesta entrevista. Heu vist les persones que ens han demanat que això s'acabi. Però no es tracta de ser valent sinó de ser responsable. I el meu compromís és fer les coses bé, pensant en els veïns i veïnes, fent possible que l'etapa de foscor s'acabarà.- Primer hem de buscar la millor solució i, fruit d'aquesta anàlisi, prendre decisions. Som davant de la crisi més greu de la història de la democràcia a Badalona. I no hi ha lloc per al fracàs o l'èxit, hi ha lloc per la responsabilitat i per recuperar la dignitat de la ciutat.

