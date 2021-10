La DGT obligarà a instal·lar un alcoholímetre de 1.000 euros a tots els cotxes

"Si beus, no condueixis". Aquesta deu ser la frase més repetida per lales últimes dècades, però les campanyes per conscienciar els conductors i l'enduriment de les lleis encara són insuficients com per evitar queprotagonitzi gran part delsque es produeixen a la carretera.Per tallar en sec els accidents provocats per conductors beguts, la DGT ha optat per una mesura que ja està en funciona a diversos països europeus: un, valorat en uns. El funcionament és fàcil i directe. Un cop instal·lat, el conductor ha de bufar-hi. Si dona positiu, el cotxe queda bloquejat i no pot posar-se en marxa.A l'Estat, l'aparell serà obligatori a partir delals vehicles de professionals que transporten persones i mercaderies. Si la prova dona resultats, l'ús de l'alcoholímetre s'estendrà a tots els conductors ràpidament -podria arribar a ser el mateix 2022-. La Unió Europea vol que l'any que ve totsa punt per afegir-hi l'aparell.​​

