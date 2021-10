El govern espanyol ha confirmat aquest dimarts que hi haurà. Així ho ha dit el secretari general d'infraestructures, Sergio Vázquez, que ha evitat anomenar-ho peatge i s'ha referit a un "sistema de tarifació". "No en diria peatge perquè la gent quan parla de peatge pensa en unes tarifes similars a les que de les autopistes que es paguin avui", ha afirmat.Segons el responsable d'infraestructures, "no té sentit que el manteniment i la conservació de la infraestructura es continuï sufragant amb els impostos de tots els espanyols, que tenen necessitats més urgents com són les polítiques socials"., ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ho ha confirmat i ha aclarit que treballen "en una tarifació que no generi greuges territorials" i sigui justa. Serà a tot tardar a l'inici del 2024.Segons la SER, el preu del pagament per ús serà d'un cèntim per quilòmetre per als conductors que circulin per les vies d'alta capacitat de l'Estat. En la pràctica, un viatge des de Madrid fins a Barcelona implicaria un peatge de 6,4 euros, similar a un viatge per carretera fins a Cadis.L'executiu espanyol ha descartat el model suís o alemany, que cobra una mena de tarifa plana a tots els conductors, i optarà pel model portuguès o de peatge tou, que paguen els conductors en funció del nombre de quilòmetres que recorren. Inicialment la idea del govern espanyol era cobrar només per fer servir les autovies, però ara també preveu que les autonomies cobrin en les seves carreteres regionals.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor