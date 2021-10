El jutge processa per blanqueig de capitals tot l'equip municipal del PP de Rita Barberà

El jutjat d'Instrucció número 18 de València ha processat tot l'equip municipal del Partit Popular (PP) de l'alcaldessa, qui va morir el passat 2016, durant la legislatura a l'Ajuntament de València del 2011 al 2015. Segons ha avançat Las Provincias,els que es quedaran a un pas de ser jutjats per blanqueig de capitals. El jutjat els fa responsables a tots ells, al partit com a persona jurídica i al qui va ser mà dreta de l'alcaldessa,Diverses persones encausades pel jutjat segueixen en l'actualitat en càrrecs al consistori valencià: és el cas de l'assessor Luis Salom o l'exregidor d'Esports,. Tots dos són assessors de l'actual grup municipal.arran de l'actuació de la Guàrdia Civil en entrar a l'Ajuntament de València per investigar documents, investigava les donacions de 1.000 euros efectuades per regidors i assessors, quantitat que presumptament els era retornada pel partit en dos bitllets de 500 euros per blanquejar diners en efectiu de suposada procedència il·lícita.

